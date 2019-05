Maltempo: Allerta Rossa in Emilia Romagna

Fonte immagine: italiansight via iStock

Livelli dei fiumi preoccupanti. Chiusura di ponti, e interventi della Protezione Civile in prossimita dei fiumi Secchia, Tiepido e Panaro.

Un maltempo che non pare finire mai. Nella giornata di domani è prevista allerta rossa in molte Province dell’Emilia Romagna, a causa delle forti precipitazioni della mattinata. Una precauzione volta a prevenire possibili frane ed esondazioni nelle zone centrali dell’Emilia, in particolare nel modenese.

Per fronteggiare le possibili piene sono già presenti sul luogo 150 operatori della Protezione Civile e 100 Vigili del Fuoco, oltre a un reparto dell’Esercito, specializzato nell’elisoccorso notturno. Sono previste chiusure e blocchi stradali in diversi ponti: Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino, posti tra Modena e Soliera, in prossimità del fiume Secchia. Si temono possibili effetti legati al dissesto idrogeologico.

Chiuso inoltre il Ponte Motta, in prossimità di Cavezzo, Comune della bassa modenese. Stop al traffico anche al Ponte di Navicello Vecchio, sul Panaro, e al Ponte di Strada Curtatona, sul Tiepido.

Nel frattempo alla popolazione è stato raccomandato di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, di soggiornare presso i piani alti delle abitazioni e di prestare massima attenzione nel corso dell’attraversamento di ponti, sottopassi e strade sotto l’argine.

Una situazione preoccupante, che vede impegnata l’Agenzia Interregionale per il Po, l’AiPO, in numerosi interventi di messa in sicurezza degli argini del Secchia, già provati da giorni di pioggia costante e abbondante. Una corsa contro il tempo che durerà fino a venerdì, giornata in cui sono previsti miglioramenti.