Maltempo: allerta arancione per Lazio, Veneto e Alto Adige

Fonte immagine: Foto di Sourabh yadav da Pixabay

Nord in ginocchio a causa del maltempo, scattata l'allerta arancione per Lazio, Veneto e Alto Adige: riaperta nel frattempo l'Autostrada del Brennero.

Parliamo di: Disastri Ambientali

Il maltempo non accenna ad allentare la sua presa su diverse zone d’Italia. Il Nord è in ginocchio, travolto da piogge intense, grandine e forte vento. Allerta arancione in Veneto e Alto Adige, dove il momentaneo abbassamento dell’Adige ha portato alla riapertura dell’Autostrada del Brennero. Preoccupazione anche nel Centro Italia, con chicchi di grandine grandi come noci ad Ancona (Marche). Allerta arancione anche per il Lazio.

La piena dell’Adige sembra al momento aver dato un po’ di tregua, tanto da far sospendere l’evacuazione di 400 persone prevista a Egna. L’allerta arancione di oggi riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, dopo pioggia e fenomeni temporaleschi costringeranno anche oggi al monitoraggio costante di fiumi e aree a rischio.

Si temono disastri ambientali anche in Veneto e nel Lazio, altre due Regioni interessate da fenomeni di maltempo di particolare intensità. Nelle Regioni citate e in alcune aree del Centro Sud è atteso un evidente calo delle temperature.

Centro Italia sotto costante monitoraggio da parte della Protezione Civile e dei meteorologi. Ieri ad Ancona, nelle Marche, la grandine è caduta fitta, con dimensioni che hanno raggiunto quelli delle noci. Sono almeno 20 i feriti segnalati, oltre a diversi danni alle automobili e disagi per la circolazione.

Maltempo in settimana, poi torna il caldo

Settimana all’insegna del maltempo in diverse Regioni d’Italia. Il meteo sembra destinato però a un nuovo cambiamento nel fine settimana. Pioggia, grandine e temperature al di sotto delle medie stagionali lasceranno il posto a un anticiclone delle Azzorre. Tra sabato e domenica dovrebbe tornare il bel tempo su tutta la Penisola, con temperatura gradevoli e nuovamente estive.