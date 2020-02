Auto elettrica a 10mila euro: Mahindra eKUV100

In arrivo a febbraio l'auto elettrica indiana Mahindra eKUV100, SUV economico da 10mila euro.

Annunciata per il 2020 Mahindra eKUV100, l’auto elettrica che punta a rappresentare la via d’accesso economica al mondo delle vetture a zero emissioni. Il veicolo è stato pensato per il mercato indiano, nel quale debutterà nei prossimi mesi, e dovrebbe essere venduta per un equivalente di circa 10mila euro (al netto degli incentivi locali attivi).

Derivata dal modello KUV100, la Mahindra eKUV100 punta ad avversari come un SUV economico e adatto alla città. L’autonomia offerta dalla batteria agli ioni di litio da 15,9 kWh ammonta a 147 km. Dal punto di vista della capacità di ricarica questa auto elettrica può passare dallo 0 all’80% di carica in un’ora. Il volante è multifunzione e dispone di un sistema di infotainment dotati di un display ampio.

Economica, ma connessa. La Mahindra eKUV100 potrà essere gestita anche da remoto. Inizialmente la vettura è stata presentata come destinata unicamente al mercato indiano. Nelle ultime ore però i costruttori hanno aperto alla possibilità di lanciare il SUV elettrico indiano, dopo aver analizzato il quadro completo, anche in altri mercati.