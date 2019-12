Maglie termiche: i migliori modelli da donna e da uomo

La maglia termica è una soluzione indispensabile per praticare sport in inverno, perché garantisce la termoregolazione: i modelli per uomo e donna.

Fare attività fisica o praticare uno sport è fondamentale per il benessere dell’organismo, durante tutto il corso dell’anno. Il movimento, infatti, riduce i rischi cardiovascolari, limita l’accumulo di peso e di colesterolo e allontana alcune patologie croniche. Non sempre, però, è facile dedicarsi al workout in tutte le stagioni dell’anno: in autunno e in inverno, infatti, le temperature proibitive potrebbero rendere la permanenza all’aria aperta molto complicata. Fortunatamente, da qualche tempo si può approfittare delle maglie termiche: degli indumenti che, grazie ai loro materiali, permettono di mantenere una buona temperatura corporea. Quali sono i migliori modelli da donna e da uomo?

Le maglie termiche sono solitamente degli indumenti aderenti ed elasticizzati, per ridurre la dispersione di calore, realizzati nei più svariati materiali. Di norma vengono impiegati tessuti tecnici, con fibre sintetiche come il poliestere e molte altre, ma non mancano le soluzioni del tutto naturali. Di seguito, qualche consiglio.

Maglie termiche: le migliori

Bwiv, maglia a compressione da uomo

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione da uomo economica ma efficace, Bmiv offre la sua maglia termica a compressione, disponibile nei colori blu, nero, nero con linea rossa o verde e grigio. Realizzata in versatile poliammide, prevede uno speciale tessuto a rete che lascia contemporaneamente traspirare la pelle, mantenendo però un’ottima temperatura corporea. Ancora, permette di mantenere asciutto il corpo anche durante gli allenamenti più intensivi, trasferendo all’esterno il sudore. Facile da indossare e dalle comode maniche lunghe, è adatta per la gran parte degli sport, dalla corsa al ciclismo passando per gli sport di squadra.

La maglia è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 13.99 euro. Qui per acquistarla.

Ladeheid, maglia termica lunga da donna

Capace di avvolgere perfettamente il busto e dotata di lunghe maniche, la maglia termica di Ladeheid è adatta alle donne che praticano qualsiasi tipo di sport. Realizzata in poliammide, vede una struttura seamless per evitare i fastidi da cucitura, inoltre garantisce proprietà antibatteriche e antiallergeniche. Mantiene il caldo e contemporaneamente elimina il sudore, garantendo così un corpo perfettamente asciutto. L’assenza di cuciture facilita il movimento e garantisce l’assenza di ostacoli in qualsiasi tipo di sport. Inoltre, oltre a essere adatta per l’inverno, può essere usata anche in estate come soluzione per gestire facilmente la sudorazione.

La proposta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 23.99 euro. Qui per acquistarla.

AMZSPORT, maglia termica da uomo

Leggera e traspirante, ma capace di garantire una buona regolazione termica, la maglia di AMZSPORT è realizzata per gli uomini appassionati di ogni sport. Con l’88% di poliestere e il 12% di elastan, vede cuciture flatlock pensate per evitare sfregamenti sul corpo e per non limitare i movimenti. Un logo riflettente, inoltre, permette di rendere lo sportivo visibile anche a distanza, una soluzione ottima per chi decide di praticare attività come il jogging nelle prime ore del mattino oppure la sera. Traspirante e morbida, assicura inoltre l’assorbimento del sudore, per mantenere la pelle sempre asciutta.

La soluzione è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 19.98 euro. Qui per acquistarla.

XAED, maglia termica da sci da uomo

Pensata soprattutto per gli appassionati di sci, grazie alla sua capacità di mantenere il corpo caldo e protetto dagli agenti esterni, la maglia XAED offre grande versatilità agli uomini. Con una composizione al 65% di poliestere, al 29% di poliammide e al 6% di elastan, mantiene la pelle sempre asciutta e calda, anche nelle condizioni di utilizzo più estreme. L’assenza di cuciture, inoltre, evitate sfregamenti e irritazioni sul busto, il tutto garantendo il massimo della libertà di movimento.

La maglia è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 21.49 euro. Qui per acquistarla.

Sesto Senso, maglia termica aderente da donna

Realizzata al 96% in poliammide e al 4% in elastan, la maglia termica Sesto Senso avvolge perfettamente il corpo femminile, per garantire il perfetto equilibrio nella regolazione del calore. Dotata di proprietà antiallergiche e batteriostatiche, non blocca la traspirazione della pelle e stimola l’eliminazione del sudore. Il numero di cuciture è minimo, inoltre la struttura prevede una flessibilità tridimensionale pensata per agevolare qualsiasi tipo di movimento.

La maglia è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 22.79 euro. Qui per acquistarla.