Macchina per la pasta: Tutte le Offerte del Prime Day 2021

Tra i tanti cambiamenti che la pandemia ci ha portato, nel bene e nel male, ce n’è una che lascerà il segno sulle nostre generazioni: ci siamo riscoperti tutti pizzaioli, pasticceri e pastai. E la macchina per la pasta, in questo senso, è uno degli acquisti più utili e divertenti che si possano fare. Ecco come scegliere il modello giusto, e per quali motivi va assolutamente comprata.

Macchina Pasta: Modelli

Per una o due persone, può andar bene il mattarello e il taglio manuale; il risultato è una pasta molto rustica, disomogenea e sfiziosa, come quella che si mangia dalla nonna o nelle trattorie casarecce di una volta. Quando invece bisogna sfamare più persone, o c’è bisogno di estrema precisione nel prodotto finale (magari per sorprendere gli amici), allora la macchina per la pasta diventa indispensabile.

Che sia per preparare lasagne, cannelloni, fettuccine o ravioli, è l’alleata perfetta per ottenere sempre risultati dall’aspetto professionale. In più, la macchina per la pasta è economica, facile da usare, sicura e -nel caso delle varianti a manovella- praticamente eterna: comprata una volta, si cede di padre in figlio per secoli.

Esistono diversi modelli, a seconda del tipo di pasta da creare, e della pigrizia dell’utente. Quelli più semplici ed economici richiedono di preparare l’impasto a mano, e di passarlo alla macchina con spessori sempre più sottili, fino a quando si ottiene il grado di finezza desiderato; quelli più più evoluti, invece, fanno tutto da sé. Nel dettaglio:

Macchina Tradizionale Manuale: È quella della nonna. Dopo aver preparato l’impasto, basta passarlo alla macchina azionando la manovella, e nel giro di pochi minuti si ottiene la sfoglia che poi può essere eventualmente tagliata in spaghetti, fettuccine, tagliolini etc. Sono le più economiche e relativamente scomode, ma non lasciatevi ingannare. Non ci vuole niente ad usarle da soli, e sono ancora più divertenti con la dolce metà o coi bambini.

Torcio a manovella: Lento e scomodo, noi lo sconsigliamo. In pratica basta infilare l'impasto bel contenitore, scegliere lo stampo con lo spessore/formato di spaghetti desiderato, girare la manopola per far uscire la pasta. L'unico vantaggio è che occupa poco spazio, ma è davvero poco pratico.

Macchina a Motore: È assolutamente identica a quella manuale, ma in più include un motore elettrico al posto della manovella; spesso, molti modelli manuali sono predisposti per il motore, che però andrà acquistato separatamente. Per ovvie ragioni costa circa il doppio dell'omologa manuale, ma accelera tantissimo il lavoro quando si ha molta pasta da lavorare.

Macchina per la pasta elettrica: Basta mettere gli ingredienti nel contenitore, avviare il programma desiderato, montare la forma desiderata, e la macchina farà tutto da sé. Pratica per chi vuole la pasta fresca tutti i giorni senza neppure muovere un dito.

Pasta Semola e Acqua, Ricetta Perfetta

Se fate alla mamma o alla nonna la fatidica domanda “quanta acqua?” vi risponderanno sibilline: “quanta se ne prende” che vuol dire tutto e niente. Per capire cosa intendono, bisogna fare prima qualche esperimento, ma poi sarà tutto più chiaro. Fidatevi di noi.

Ogni macchina per la pasta -a prescindere dalla tipologia- include sempre un pratico ricettario con le dosi per ottenere l’impasto ideale, e questo rappresenta un ottimo inizio. In linea di principio, considerate che per ogni kg di farina servono circa 400ml di liquido (acqua, uova, verdure ripassate, etc.). Ma non tutte le farine “prendono” la stessa acqua, ed è lì che l’esperienza fa la differenza.

A nostro giudizio, quelle che seguono sono le dosi perfette. La ricetta è formalmente per 4 persone (chi scrive se la spazzola in 2 persone, e francamente faremmo pure il bis):

250 gr Semola Rimacinata a Pietra

130 gr d’acqua tiepida (scaldata al microonde o sul fuoco, non del rubinetto)

1 cucchiaino di sale (si è vero che l’acqua di bollitura è salata, ma la pasta fresca cuoce talmente tanto presto, che nella nostra esperienza un po’ di sale nell’impasto serve)

10 gr di olio (non esagerate, altrimenti viene inutilmente pesante)

Basta fare la classica fontana sulla spianatoia, in cui versare l’acqua (o le uova se preferite) un po’ alla volta. Anche se all’inizio vi sembrerà che l’acqua sia poca in proporzione alla farina, continuate a rimestare: alla fine otterrete un impasto duro, liscio e compatto. Consiglio: premete con entrambe le mani sull’impasto; serve una discreta forza.

Nota per Diete Speciali: Il bello della macchina per la pasta è che potete usare gli ingredienti che preferite, per soddisfare tutte le necessità dietologiche. Nessun problema per le farine integrali (che fanno benissimo e risultano perfette per abbassare il picco glicemico) e per quelle senza glutine (tipo farro, soia, etc.)

Macchina Pasta: Come Pulirla

Per pulire la macchina per la pasta, il consiglio migliore che possiamo darvi è di mettere a bagno le trafile (se presenti) e di rimuovere la pasta con uno stuzzicadenti; per rimuovere i grumi di pasta secca o gli eventuali accumuli tra gli ingranaggi, invece, usate un panno umido ben strizzato, e magari un pennellino. Se non fate molta pasta all’uovo, basta questo; se gli impasti tendono a essere molto grassi, potete aggiungere un pochino di sgrassatore al panno inumidito, a patto però di rimuovere accuratamente eventuali residui, subito dopo.

Il problema in generale è che la macchina per la pasta non va assolutamente bagnata, altrimenti può fare nero o ruggine. Se però dovesse accadere, passate subito della farina per raccogliere l’umidità (consigliamo la semola, che ha grani più grossi) e poi spazzolate via tutto col pennello.

Macchine per Pasta: Migliori Offerte Prime Day

Se vi sentite pronti per gettarvi nel grande cimento, allora non perdete un minuto di più. Vi garantiamo risultati eccellenti con poco sforzo e, se non il raggiungimento dell’indipendenza pastificia, per lo meno grandissime soddisfazioni.Ecco quindi i modelli, uno per tipo, col miglior rapporto prezzo qualità del Prime Day 2021. Vi consigliamo di fare presto, perché l’offerta scadrà entro poche ore.

