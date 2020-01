Lupi e cinghiali: la loro lotta ripresa in video

La lotta per la sopravvivenza tra lupi e cinghiali è stata ripresa in uno straordinario video, pubblicato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Nella natura più incontaminata, la lotta per la sopravvivenza è continua. Predatori e prede sono coinvolti in una battaglia senza fine, pronta a ripetersi ogni giorno identica da secoli, dove a vincere non è solo l’esemplare più forte, ma anche quello più intelligente. È quanto dimostra uno spettacolare video, nato per immortalare lo scontro che da sempre avviene tra lupi e cinghiali.

Il singolare filmato in questione è stato ripreso grazie a delle fototrappole, posizionate nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, così come rende noto lo Sportello dei Diritti. Le immagini mostrano una lotta avvenuta tra i lupi e cinghiali nella notte del 13 gennaio, dagli esiti tutt’altro che scontati.

I fotogrammi – e soprattutto il sonoro – non danno adito a troppi dubbi: lo scontro fra queste due specie così diverse è assai duro, fatto di appostamenti, slanci, corse e aspre colluttazioni. Per i lupi, infatti, i cinghiali rappresentano una fonte irrinunciabile di sostentamento, tanto che l’80% dell’alimentazione della popolazione ospitata dal Parco si basa proprio sull’uccisione dei cinghiali selvatici.

In questo caso, nonostante il branco di lupi possa contare su diversi esemplari, l’esito è ben diverso da quel che ci si potrebbe attendere. Il cinghiale è infatti di grande stazza e, da quanto si apprende dalle immagini, grazie a questa caratteristica sembra uscire vincitore dalla battaglia. Una lotta, così come spiega Giovanni D’Agata dello Sportello dei Diritti, il cui esito è però solamente rimandato: lo scontro si ripeterà nuovamente ogni giorno o, più probabilmente, ogni notte.

Di seguito il video catturato grazie alle fototrappole distribuite all’interno del Parco, reso disponibile dalla stessa gestione delle Foreste Casentinesi su YouTube.