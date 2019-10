Lunch box e posate in bambù: prezzi e vantaggi

Fonte immagine: yumehama via iStock

Il bambù è un materiale perfetto per sostituire alcuni contenitori e strumenti in plastica: ecco i prezzi e i vantaggi di lunch box e posate.

Parliamo di: Plastica

In un’era caratterizzata da ritmi frenetici e mille impegni quotidiani, per molti poter portare il pranzo da casa è una necessità. Si tratti di studenti oppure di lavoratori, sempre più persone si convertono alla lunch box: un comodo contenitore dove riporre cibi e leccornie, da gustare in ufficio o al volo. Anche un oggetto tanto semplice, però, richiede una buona attenzione all’ambiente: è consigliato evitare prodotti di plastica, poiché altamente inquinanti, e preferire altri materiali. Uno dei più ecologici è certamente il bambù, un legno resistente e versatile: quali sono i prezzi e i vantaggi di lunch box e posate realizzate con questo prezioso materiale?

Ricorrere a strumenti in bambù – o anche in fibra di bambù associata ad altri tipi di legno – ha come vantaggio quello di rispettare maggiormente l’ambiente. Al termine del loro ciclo di vita, infatti, launch box e posate ricavate da questo vegetale risultano del tutto biodegradabili e non vanno quindi ad aumentare il peso dei rifiuti tossici per l’ambiente. Ancora, non contengono sostanze nocive che potrebbero liberarsi a contatto con i cibi, come i BPA, garantendo così un’alimentazione più sana. I prezzi sono davvero alla portata di tutti: da pochi euro per le proposte di uso comune a qualche centinaio per quelli di design.

Lunch box in bambù: le migliori

Umami, lunch box bianco in bambù

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione molto versatile e capiente, Umami offre una lunch box con inserti in bambù e divisori in silicone riciclabile senza BPA, per poter gestire al meglio le necessità quotidiane. Lavabile in lavastoviglie e resistente sia al microonde che alla borsa frigo, il prodotto è pensato per evitare fuoriuscite accidentali, proprio grazie alle guarnizioni in silicone. Duraturo nel tempo e dotato di fascia in tessuto per una chiusura sicura, può essere adatto a tutte le necessità della famiglia: dai figli a scuola fino ai genitori al lavoro. Prodotto in Francia, il contenitore è garantito per 5 anni, con la possibilità di approfittare della formula soddisfatti o rimborsati.

La lunch box è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 29.99 euro. Qui per acquistarla.

BIOZOYG Bento, lunch box in bambù per bambini

Per chi fosse alla ricerca di una simpatica soluzione per i bambini, decorata con figure e pupazzi a tema, Biozoyg propone la sua Bento Lunch Box. Realizzato in materiali completamente naturali – fibra di bambù, amido di mais, fibra di legno e resina – il contenitore può essere lavato a temperature fino a 60 gradi, mentre l’uso in microonde non è consigliato. Perfetta per trasportare piccole merende, come pane o frutta, la lunch box può essere del tutto riciclata al termine del suo ciclo di vita e non pesa negativamente sullo smaltimento dei rifiuti, non contenendo plastica.

La proposta è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 15.90 euro. Qui per acquistarla.

Milly Green, portapranzo in fibra di bambù

Dal design più classico e adatto anche agli adulti, il portapranzo Milly Green è realizzato in fibra di bambù, per un facile riciclo quando non più necessario. Ideale per trasportare piccoli alimenti o frutta, presenta un cinturino in silicone per mantenere la chiusura sempre ben salda, affinché nulla fuoriesca in borse o zaini. Dalle dimensioni ridotte, e quindi molto pratica da utilizzare, viene proposta con una decorazione del tutto british, caratterizzata da illustrazioni di gatti accompagnati dal nome della relativa razza.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 14.16 euro. Qui per acquistarlo.

HMM, set di posate in bambù

Le posate in legno o fibra di bambù sono sempre più popolari, poiché facili da riciclare, non inquinanti, perfettamente igieniche e prive di contaminazioni per i cibi. HMM propone un set del tutto riutilizzabile, formato da cucchiaio, coltello, forchetta e comprensivo di busta e pennello in paglia per la facile pulizia. Robuste ma leggere, queste posate sono facili da lavare a mano, con il detergente preferito. Possono inoltre sopportare una media esposizione alle alte temperature, purché non siano a contatto diretto con fiamme, piastre o pentole.

Le posate sono disponibili su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 10.99 euro. Qui per acquistarle.

My Little Panda, posate in bambù sostenibile

Per chi fosse alla ricerca di un set più corposo, My Little Panda propone una soluzione da 10 forchette, 10 cucchiai e 10 coltelli tutti realizzati in bambù coltivato in modo sostenibile. Si possono utilizzare anche come usa e getta, ma è meglio riutilizzarle, considerando come venga fornita una comoda sacca per la conservazione e gli strumenti siano compostabili. Prive di sostanze chimiche e BPA, sono robuste ma leggere e si adattano perfettamente a feste, picnic, viaggi, campeggi e anche per l’uso domestico.

Il set è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 10.99 euro. Qui per acquistarlo.