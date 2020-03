Luna insieme a Marte, Giove e Saturno il 18 marzo, come vederli

Fonte immagine: Foto di Ponciano da Pixabay

Nuovo incontro tra Luna, Marte, Giove e Saturno, questa volta nel cielo di marzo: appuntamento per la mattina del 18.

Parliamo di: Astronomia

Raggiungerà il suo apice a marzo lo spettacolo astronomico rappresentato dalla vicinanza tra Luna, Marte, Giove e Saturno. I tre pianeti e il satellite terrestre condivideranno la stessa porzione di cielo per alcune ore, regalando agli appassionati un evento memorabile. Il picco del fenomeno è atteso il 18 marzo, quando tutti e quattro gli elementi risulteranno visibili allo stesso tempo.

Dopo l’anteprima andata in scena lo scorso febbraio, quando per alcune ore il fenomeno astronomico si è manifestato in tutto il suo splendore, ora l’evento si replica e dovrebbe essere ancora più chiaro e visibile. Si comincerà con l’arrivo della Luna, seguita nell’ordine, di Marte, Giove e Saturno. Il picco dell’evento è atteso intorno alle 5 del mattino.

La visione del fenomeno sarà possibile poiché tutti i corpi celesti saranno “contenuti” nella costellazione del Sagittario. Il 19 marzo la vicinanza si limiterà a quella tra Luna e Saturno, sempre nelle primissime ore del giorno, mentre Marte e Giove si troveranno un po’ più in alto (sempre però nella costellazione del Sagittario).

Il 20 marzo sarà proprio la vicinanza tra Marte e Giove a dare vita a uno spettacolo astronomico imperdibile, mentre la Luna si sarà ormai allontana da tutti e tre i pianeti. Il 21 marzo la falce calante del satellite terrestre si avvicinerà a Mercurio, trovando entrambi spazio nella costellazione dell’Acquario.

Fonte: Unione Astrofili Italiani