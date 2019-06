Luna di Fragola attesa la notte del 17 giugno 2019

Fonte immagine: Angelica Spínola Masy via Pixabay

Un fenomeno potremo apprezzare nel nostro paese dopo le 21, assieme ad altri due protagonisti del nostro cielo come Giove e Antares.

Parliamo di: Astronomia

Grande, dal colore perlaceo e particolarmente luminosa. È la luna piena delle notti di giugno, la famosa Luna di Fragola. Attesa per le ore 10:30 di oggi, in un orario diurno per le nostre latitudini, si veerificherà un plenilunio non apprezzato appieno nelle notti italiane. Un accadimento che non rovinerà il fascino di uno dei fenomeni lunari più affascinanti dopo la Superluna di gennaio.

Un fenomeno astronomico che gli italiani potranno osservare tra le 21, ora del tramonto, e le 5:40, orario dell’alba. Un arco di tempo che mostrerà una Luna dalle tonalità perlacee e brillanti, con sfumature rosa. Uno spettacolo dall’alto, di cui potremo godere grazie alla particolare posizione del nostro Pianeta, di poco precedente al solstizio d’estate. Una particolare configurazione del nostro sistema solare, che renderanno la Luna luminosa come poche altre volte nel corso dell’anno.

Chiamata così da una tradizione dei nativi americani Algonchini, che usavano associare ogni luna piena a un fenomeno naturale, la Luna Di Fragola veniva associata alla raccolta dell’omonimo frutto, tra i più apprezzati, nella sua dolcezza e freschezza, nel caldo e nell’afa delle giornate d’estate.

Assieme al suggestivo satellite sono attesi altri due protagonisti del nostro cielo: Giove, che apparirà anche nei cieli meno puliti della nostra penisola, e la supergigante rossa Antares, tra le stelle più luminose della nostra volta celeste. Un’occasione d’oro per gli amanti dell’osservazione dei cieli, che potranno godere di un panorama paragonabile a pochi altri nel corso dell’anno.