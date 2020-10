Luna, l’acqua c’è: la NASA conferma, video

Fonte immagine: Foto di Ponciano da Pixabay

La NASA ha confermato la presenza di acqua sulla Luna, mentre uno studio della University of Colorado avanzerebbe stime riguardo la quantità.

C’è acqua sulla Luna e sembrerebbe anche piuttosto accessibile. La NASA ha potuto effettuale lo straordinario rilevamento grazie a Sofia, lo strumento telescopico volante di osservazione. Una scoperta che potrebbe cambiare anche drasticamente le possiibilità di nuove missioni sul suolo lunare.

Lo studio svolto dalla NASA è stato pubblicato sulla rivista Nature Astronomy. Per anni gli scienziati non hanno saputo dirimere la questione legata alla possibile presenza di H2O sul satellite naturale della Terra. I dati rilevati dal suolo terrestre non consentivano di affermare con certezza se si trattasse di acqua o di OH (un idrossile legato ai minerali).

Grazie all’utilizzo di una lunghezza d’onda di 6 micrometri, i risultati dell’ente spaziale statunitense non lascerebbero adito a dubbi in merito alla presenza di acqua sulla Luna. A sostenerlo Enrico Flamini, presidente della Scuola Internazionale di Ricerche per le Scienze Planetarie (IRSPS) presso l’Università di Chieti-Pescara, che ha affermato:

Aver visto la firma spettrale della molecola d’acqua è un grande passo avanti, perché ci permette finalmente di risolvere una questione aperta da anni.

La University of Colorado ha condotto un secondo studio, pubblicato sulla medesima rivista di astronomia. Gli scienziati statunitensi hanno concluso che dell’acqua in forma ghiacciata potrebbe trovarsi intrappolata sotto oltre 40mila km quadrati di cavità lunari.

Non ci sono al momento certezze sulla reale disponibilità di acqua sulla Luna. Tuttavia si tratta secondo gli scienziati della University of Colorado di novità piuttosto interessanti dal punto di vista delle missioni spaziali.