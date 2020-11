Luci per Albero di Natale smart: ecologiche e d’atmosfera

Le luci di Natale Smart consentono di accendere e spegnere le luci dell'albero con la comodità di un'app. Ecco le migliori 2020.

Le luci di Natale smart sono l’ultima novità in fatto di decorazioni di stagione. Si accendono e si spengono comodamente dal telefonino, e i modelli più sofisticati permettono addirittura di disegnare la propria fantasia cromatica sull’albero. E poiché sono più facili da controllare, risultano anche più ecologiche perché si attivano solo quando servono davvero, e sono tutte LED.

Stavolta il Natale sarà diverso da tutti gli altri. A causa della pandemia che affligge il mondo, la convivialità e gli incontri tipici della stagione sono ufficialmente rimandati a tempi migliori. E nonostante questo, o forse proprio a causa di ciò, c’è voglia di anticipare un po’ le cose, di addentare anzitempo un panettone e magari di iniziare anche ad addobbare casa.

E visto che oramai tutti hanno uno smartphone, e molti possiedono un assistente smart in salotto come Alexa, è ora di fare un salto di qualità. Avete presente quando dovete collegare alla corrente le luci di natale la mattina? È il rito che per tutta la vita ci ha costretto a piegarci sotto l’albero, spostare pacchi e pacchetti, cercare con le dita la presa, e iniziare a infilare la spina alla cieca. Dite pure addio a questa barbarie.

Grazie alle tecnologie di oggi, infatti, le luci si controllano comodamente attraverso un’app o un comando vocale. Basta acquistare una economica presa smart per le luci esistenti, oppure scegliere delle luci smart per chi pretende gli effetti speciali.

Il Non Plus Ultra

Le Twinkly sono probabilmente le più innovative luci di Natale che esistano al momento. Costano più delle altre, ma d’altro canto consentono di fare cose altrimenti inimmaginabili. Grazie all’applicazione gratuita, infatti, è possibile mappare la posizione delle lucine per creare pattern di luce cangianti, effetti luccicanti, animazioni colorate, disegni personalizzati e accensioni sincronizzate con la musica. Ogni effetto, inoltre, può essere modificato a piacimento.

Si connettono al WiFi di casa, e offrono una facilità d’uso semplicemente incredibile. In più possono collegarsi senza fili a tutte le altre Twinkly disponibili, per creare un’atmosfera ricercata e magica. Funzionano sia con Alexa che con Google Home.

Esistono in diverse versioni, in base al numero di LED e ai colori supportati (le RGB hanno tre colori, quelle W solo il bianco, mentre le RGB+W hanno colori e bianco). I prezzi variano di conseguenza.

Per Sincronizzare Luci e Musica Twinkly Music, Chiavetta USB Musicale Twinkly Music, Chiavetta USB Musicale - Effetti Luminosi Unici Sincronizzati con le tue Canzoni Preferite - Musica per Decorazioni Feste 39,37 € su Amazon

WElinks Luci Smart

Anche le WElinks sono controllabili via app per iPhone e Android, ma differenza delle Twinkly, non permettono giochi di luce cangiante. Il colore può essere modificato solo per singola file di luci. In compenso, però, costano 10 volte meno e se si ha pazienza in fase di disposizione, si può raggiungere risultati molto appaganti senza spendere cifre esagerate.

Con 16 milioni di colori, 29 diverse modalità dinamiche, sincronizzazione alla musica, funzione timer, controllo luminosità/velocità da 1% a 100% e controllo via Bluetooth, le WElinks si trovano in diversi tagli.

Con Telecomando

Prodotte da Qedertek, questa catena è composta da 100 luci grandi, ed è adatta sia ad interni che ad esterni. Non dispone di controllo da app, ma include un pratico telecomando con cui gestire programmazione, accensione e spegnimento. C’è in luce bianca calda, o in versione multicolore.

Presa Smart

Chi possiede già delle luci può renderle intelligenti (almeno per la parte di accensione/spegnimento) con una spesa molto contenuta: basta collegarle semplicemente ad una presa smart. Oramai, costano pochissimo ed hanno tutte un elevato gradi di affidabilità nel tempo. Ecco quella col miglior rapporto prezzo qualità del momento.