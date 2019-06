Lotus Type 130, l’hypercar elettrica in arrivo il 16 luglio

Fonte immagine: Lotus

Il 16 luglio Lotus presenterà a Londra la sua Type 130, un'hypercar elettrica che sarà costruita in appena 130 esemplari.

Parliamo di: Auto elettriche

Lotus si appresta a togliere ufficialmente i veli alla Type 130, la sua prima hypercar elettrica. L’appuntamento è fissato per il prossimo 16 di luglio a Londra. Non è la prima volta che si sente parlare di questa autovettura visto che lo scorso aprile il costruttore inglese confermò i suoi piani di sviluppo di una hypercar a batteria. Di questa supersportiva non si sa molto. Il nome, assolutamente provvisorio, fa riferimento al numero massimo di esemplari che saranno prodotti.

Un’auto elettrica esclusiva per pochi, anzi, per 130 fortunati proprietari. Indiscrezioni riferiscono di un prezzo di circa 2,5 milioni di dollari. Anche le prestazioni dovrebbero essere da urlo, del resto si parla di una hypercar, visto che le medesime indiscrezioni parlavano di una potenza complessiva di 1000 cavalli.

Lotus non si è sbottonata più di tanto e accanto a un breve video teaser ha solamente condiviso alcune brevi informazioni più che altro di marketing e di natura industriale. Per esempio, la Lotus Type 130 sarà costruita nello stabilimento di Hethel a Norfolk, la sede principale del marchio inglese dal 1966. Lotus ha pure dichiarato che Type 130 sarà la macchina più dinamica della storia dell’azienda e sarà la prima vera hypercar inglese completamente elettrica.

Per scoprire cosa Lotus ha in serbo per gli estimatori del suo brand bisognerà attendere ancora poco più di un mese. La Lotus Type 130 andrà ad inserirsi in una nicchia di mercato molto dinamica dove sono già presenti altri interessanti modelli. L’hypercar elettrica inglese si dovrà confrontare con i modelli di case automobilistiche come Rimac, Koenigsegg e Automobili Pininfarina, senza dimenticarsi Tesla con la sua Roadster di seconda generazione che arriverà nel corso del 2020 o poco più in avanti.