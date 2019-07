Lotta alla plastica: Dolcenera con Greenpeace, il video di Amaremare

Dolcenera presenta oggi il nuovo video Amaremare, un inno in difesa del mare realizzato in collaborazione con Greenpeace.

Dolcenera lancia oggi il singolo Amaremare. Un vero e proprio inno in difesa del mare, che vede la cantante collaborare con Greenpeace al fine di sensibilizzare quante più persone possibile nella difesa del “gigante blu” dalla plastica e dagli altri inquinanti. Ecosistema marino più che mai in pericolo, come sottolineato nelle ultime settimane dagli ambientalisti e da diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Il video di Amaremare è realizzato da Dolcenera grazie anche alle immagini fornite da Greenpeace e raccolte lungo il Mar Tirreno in occasione della spedizione, a scopo di ricerca e documentazione, denominata “MAYDAY SOS Plastica” (portata a conclusione l’8 giugno scorso). Soddisfazione per il buon esito della collaborazione è stata espressa da Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace Italia:

Siamo molto contenti della collaborazione con Dolcenera, il singolo “Amaremare” evidenzia come tutti possano prendersi cura del mare, evitando che l’uso smodato e crescente di plastica usa e getta continui a produrre un impatto ambientale sempre più devastante. Ci auguriamo che “Amaremare” riesca a sensibilizzare tante persone; lo stesso obiettivo che si pone l’iniziativa di Greenpeace Plastic Radar di cui Dolcenera è testimonial.

La stessa Greenpeace è tornata a sottolineare inoltre la riattivazione del servizio “Plastic Radar“, disponibile su Whatsapp per coloro che vorranno segnalare eventuali rifiuti in plastica presenti nelle acque marine, ma anche lungo i fiumi o nei laghi d’Italia. Sarà sufficiente inviare un messaggio tramite l’app, corredato di immagini e di riferimenti per geolocalizzare gli oggetti, al numero +39 342 3711267. L’associazione raccoglierà le segnalazioni riportando poi i dati ottenuti, entro 24-48 ore, sul sito plasticradar.greenpeace.it. Di seguito il video Amaremare di Dolcenera.