Lotta alla plastica: a Milano borracce di alluminio per gli studenti

Lotta alla plastica attraverso la consegna di borracce in alluminio agli studenti delle elementari e delle medie: l'iniziativa del Comune di Milano.

La lotta alla plastica a Milano parte dalle scuole. Più precisamente da quelle elementari e medie, dove a partire da settembre 2019 verranno consegnate agli studenti borracce in alluminio. Un primo passo, quello di Palazzo Marino e dal sindaco meneghino Giuseppe Sala, che punta così a ridurre l’utilizzo di bottigliette monouso.

L’annuncio dell’iniziativa per ridurre l’utilizzo di plastica usa e getta è stato dato dallo stesso Sala, che a commento del progetto ha dichiarato:

Per dare il buon esempio partiremo dalle nostre partecipate e dai servizi pubblici. Faremo anche azioni simboliche che aiuteranno a riflettere: il Comune regalerà a tutte le bambine e i bambini delle elementari, e ai ragazzi delle scuole medie, al loro ritorno a scuola, una borraccia di alluminio per segnare la nostra volontà di combattere la plastica. Servono segnali e, soprattutto, esempi.

Prosegue l’impegno del Comune di Milano in ottica di tutela dell’ambiente dopo la creazione dell’assessorato alla Transizione ambientale. L’obiettivo ora è quello di rendere il capoluogo lombardo una città sempre più “plastic-free” grazie anche al coinvolgimento nel progetto delle società partecipate A2a e Mm. La consegna delle borracce in alluminio verrà fatta dagli assessori, che durante brevi “cerimonie” spiegheranno a giovani e adulti lo spirito dell’iniziativa. Ha concluso Sala:

Il messaggio che vogliamo dare è che con buone pratiche come questa si può arrivare ad abolire i distributori automatici che hanno solo confezioni di plastica per le bevande. Poi serve anche per dire che l’acqua del sindaco è buona, e le borracce si possono riempire anche così.