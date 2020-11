Loredana Bertè, ecco la dieta della rinascita

Fonte immagine: Wikimedia

Loredana Bertè torna in forma con una nuova dieta che le ha permesso di perdere ben 12 chilogrammi: i punti chiave della sua alimentazione.

Loredana Bertè da qualche mese ha tagliato il traguardo importante dei 70 anni, ma l’ha fatto in piena forma, perdendo ben 12 chilogrammi con una nuova dieta e sfoggiando una linea davvero invidiabile.

L’artista dalla grinta inesauribile e dalla voce graffiante recentemente è apparsa molto dimagrita, frutto di un regime alimentare che segue con cura e molta attenzione. Loredana da qualche anno è ritornata al centro dell’attenzione mediatica, una vera rinascita artistica attesa dai suoi fan, ma anche dai moltissimi estimatori che da sempre ammirano la sua sfrontatezza e la sua tenacia.

Dopo un periodo complicato l’icona degli anni ’70 e ’80 è ritornata sotto i riflettori verso un nuovo futuro, e lo ha fatto con il coraggio di sempre e con una una forma fisica davvero invidiabile. Da sempre ammirata per la sua bravura, ma anche per il suo incredibile fascino la Bertè ha sempre vantato un corpo snello e tonico. La dieta che sta seguendo le ha permesso di ritrovare una sintonia perfetta con il suo fisico abbandonando il peso in eccesso.

Loredana Bertè, dodici chili persi con la dieta e un look strepitoso

Capelli turchini, abiti in tinta, gonne rigorosamente corte e 70 anni solo sulla carta, perché Loredana Bertè è più bella che mai. Tutto merito di un percorso alimentare che le ha permesso di perdere gradualmente 12 chilogrammi, eliminando i carboidrati dal suo menu. Come ha recentemente raccontato durante un’intervista i pasti contemplano moltissime fibre, verdure grigliate, ma anche crude. Il tutto condito con pochissime dosi di olio d’oliva e tantissimo peperoncino, che utilizza in modo generoso.

Stop alla pasta e al pane e via libera a cibi sani, nutrienti, leggeri e alle fibre, da mixare con i condimenti giusti ovvero il peperoncino. Una spezia perfetta per proteggere il cuore e contrastare il colesterolo, ricco di vitamine E,K,B,A, sali minerali tra cui calcio, rame e potassio, carotenoidi, bioflavonoidi e lecitina. In particolare il peperoncino è prodigo di vitamina C ed è uno stimolatore naturale del metabolismo, un amico prezioso per dimagrire.

Fonte: Ragusa News