Lombosciatalgia: cos’è e sintomi

In presenza di lombosciatalgia è sempre preferibile rivolgersi al medico, il quale potrà consigliare terapie adatte e prescrivere farmaci efficaci . In generale, quando si avvertono i sintomi descritti sopra è possibile adottare alcuni rimedi per alleviare il dolore e trovare sollievo:

La radicolopatia lombare, per chiamarla in gergo strettamente medico, è una conseguenza della compressione del nervo sciatico che partendo dalla fascia lombare percorre il gluteo e la gamba nella sua interezza. Come dice la parola stessa, lombosciatalgia fa riferimento a un disturbo caratterizzato da dolore – algia significa dolore – anche forte, spesso in grado di compromettere il consueto svolgimento delle attività quotidiane e quindi di peggiorare la qualità della vita.

