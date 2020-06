Lizzo, la nuova dieta vegana su Tik Tok: come funziona?

La rapper e cantante americana Lizzo ha postato sul social network il suo programma alimentare giornaliero con cibi vegani, spiegando come funziona.

Che non si dica che Lizzo, cantante e rapper americana non tiene alla sua forma fisica. L’artista, che da anni mostra con vanto le sue curve online, oggi starebbe seguendo dure sessioni di allenamenti oltre che una dieta 100% vegana. «Avere un’alimentazione vegana è abbastanza facile, tranne quando ho i postumi della sbornia», ha raccontato Lizzo, icona del movimento sociale body positivity, sottolineando che si sta dedicando soprattutto a «esplorare i sapori che derivano dai vegetali e dalle loro proteine. Ogni percorso è personale e merita di essere celebrato»; ma in cosa consiste praticamente la sua dieta?

La sua giornata comincia con uno smoothie a base verde, allungato con acqua di cocco e arricchito con l’aggiunta di spinaci, cavolo insieme a della frutta congelata. Poi, a pranzo, ama mangiare una ricca e abbondante insalata con verza, cavolo rosso, broccoli, avocado, cipolle bianche e carote. Si passa ad uno spuntino Lesser Evil Paleo Puffs, degli snack vegan-friendly al sapore di formaggio, pur senza averne all’interno.

A cena sono previste polpette vegane con tartufo, ceci e funghi più una manciata di quinoa, accompagnati da un piatto di insalata «il più possibile colorata», anche l’occhio vuole la sua parte. A chiudere uno smoothie stavolta più zuccherino con burro di arachidi, fragole congelate, avena, latte d’avena, proteine di vaniglia in polvere. I risultati si iniziano a vedere ma si sa, gli ultimi kg sono i più difficili da perdere!