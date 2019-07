Listeria monocytogenes nel salame: richiamo del Ministero della Salute

Salame a rischio Listeria monocyotgenes, richiamo del Ministero della Salute per tracce in alcune confezioni: ecco quali.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Nuova allerta diffusa dal Ministero della Salute per salame contaminato dal batterio Listeria monocytogenes. Diversi i possibili effetti negativi per la salute, soprattutto a carico dell’apparato digerente (con la comparsa a poche ore dall’ingestione di gastroenterite acuta). L’alimento oggetto del richiamo risulta prodotto dal Salumificio Bianco Angelo.

Le confezioni di salame oggetto del richiamo per tracce di Listeria monocytogenes sono quelle da circa 700 grammi per singolo prodotto, con lotto di produzione datato 28-05-2019 e stabilimento di produzione sito in via Roma, 14 – 31053 Solighetto di Pieve di Solito (TV). Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IT 9-367/L CE.

Il salame risulta prodotto dalla Salumificio Bianco Angelo snc. In base alle indicazioni ministeriali diffuse per garantire la sicurezza alimentare, il prodotto non deve essere consumato, ma restituito presso il punto vendita di acquisto. Riguarda invece la presenza di allergeni non indicati in etichetta l’allerta diffusa dal Ministero della Salute in merito alla marmellata di amarene CONAD.

In base all’allerta diffusa dal Ministero della Salute la marmellata di amarene CONAD contiene solfiti, un allergene che nei soggetti sensibili può portare ad alcune complicazioni tra le quali la contrazione riflessa delle vie respiratorie. La confettura risulta prodotta dalla Menz & Gasser, stabilimento sito nella Zona Industriale di Novaledo (TN), 38050. La data di scadenza delle confezioni incluse nel ritiro precauzionale è fissata al 21/03/2021.