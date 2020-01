Lingua grassa causa notti bianche: metterla a dieta riduce l’insonnia

Se si vogliono evitare diverse notti in bianco è la lingua la parte del corpo a dover dimagrire . Questo è quanto hanno affermato i ricercatori del Perelman School of Medicine – University of Pennsylvania, secondo i quali diversi casi di apnea notturna sarebbero causati proprio da quella che viene denominata “lingua grassa“. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista medica American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

