Lindt: in arrivo barrette di cioccolato vegan a tre gusti

Fonte immagine: Istock

Lindt ha annunciato il lancio di alcuni prodotti vegani: si tratta di barrette di cioccolato a base di avena di tre diversi gusti.

I primi a provarle saranno i tedeschi: arriveranno sul mercato a novembre e saranno più golose che mai! Si tratta delle barrette di cioccolato vegano a base di avena ai gusti di nocciola, biscotto e caramello salato.

Le barrette fanno parte della linea di cioccolato “HELLO” e saranno facilmente riconoscibili grazie al bollino giallo VEGAN OK sulla confezione che sarà anche riciclabile. Grazie al lancio di questi nuovi prodotti, anche chi è intollerante al lattosio potrà concedersi di assaporare l’inimitabile cioccolato Lindt con una barretta che rispetta tutti i valori vegani. Le barrette saranno totalmente prive di noci, quindi sicure per chi soffre di allergie alimentari: una vera goduria!

Un’altra golosa notizia coinvolge l’azienda cioccolatiera in questi giorni: a Olten, cittadina tra Zurigo e Basilea, per qualche giorno c’è stata una pioggia di cacao finissimo. Il motivo dell’insolito evento atmosferico, riportano i media locali, è stato un guasto all’impianto di areazione della locale fabbrica Lindt, più il forte vento che ha disperso il cioccolato per tutta la città. La pioggia di cacao non ha causato nessun inconveniente se non coprire ogni cosa di cioccolato.

L’azienda si è offerta di ripulire poi tutto. Ora occhi puntati alla fabbrica per la produzione 100% vegan!