Lidl Italia: presentato il III Report Sostenibilità

Lidl Italia, con la presentazione del suo Report di Sostenibilità e la nuova strategia ESG, si pone all'avanguardia nel percorso verso una maggiore sostenibilità, dimostrando che le grandi insegne hanno non solo il potere, ma anche il dovere, di guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile e responsabile. L'azienda, attraverso iniziative concrete e obiettivi ben definiti, si impegna a fare la sua parte, contribuendo attivamente alla tutela dell'ambiente e al benessere della società.

Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la sostenibilità e a rendicontare il proprio impegno in questo settore, Lidl Italia ha presentato il suo terzo Report di Sostenibilità, una pubblicazione biennale che copre gli anni 2021-2022.

Questo periodo si è rivelato particolarmente difficile a livello globale, dal momento che è stato caratterizzato da eventi straordinari come la pandemia e il conflitto in Ucraina, che hanno portato a significative trasformazioni nei bilanci internazionali e a un incremento nei costi delle materie prime.

Massimiliano Silvestri, Presidente di Lidl Italia, sottolinea come, nonostante il contesto avverso e complesso, l’azienda abbia mantenuto ferme le sue posizioni in termini di responsabilità sociale, confermando e rafforzando i propri impegni. Lidl, in qualità di catena di supermercati, riconosce il proprio ruolo influente e la responsabilità di contribuire attivamente al benessere ambientale e sociale.

Guardando al futuro, l’azienda è consapevole che il percorso verso la sostenibilità non è un traguardo, ma un cammino continuo e in evoluzione, che richiede l’adozione di obiettivi sempre più ambiziosi e uno sguardo lungimirante, orientato verso le generazioni future.

Il Report si presta a fungere da strumento di trasparenza e accountability, offrendo una panoramica dettagliata sulle iniziative e i risultati ottenuti da Lidl in termini di sostenibilità. Per garantire l’affidabilità e la completezza delle informazioni, il documento segue rigorosi principi di rendicontazione, tra cui equilibrio, accuratezza, tempestività e chiarezza, e adotta gli standard GRI per la rendicontazione sulla sostenibilità.

Risultati e inizative ambientali

Il report evidenzia notevoli risultati in termini di sostenibilità, tra cui un risparmio energetico di oltre 13 milioni di kWh, reso possibile da interventi di efficientamento energetico. In termini di gestione delle eccedenze alimentari, dal 2018 l’azienda ha donato 33.000 tonnellate di cibo, contribuendo in maniera significativa alla riduzione dello spreco alimentare. Inoltre, Lidl Italia ha stabilito obiettivi ambiziosi per il futuro, puntando a una riduzione del 48% delle emissioni di CO2 entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019.

Energia rinnovabile e decarbonizzazione

L’impegno di Lidl verso la sostenibilità ambientale si riflette anche nell’adozione dell’energia rinnovabile, con il 100% del consumo totale di energia proveniente da fonti rinnovabili. Il 4% dell’energia elettrica utilizzata deriva inoltre dall’autoproduzione attraverso pannelli fotovoltaici. Parallelamente, l’azienda sta lavorando alla decarbonizzazione della sua flotta logistica, con un terzo dei mezzi alimentati da carburanti alternativi al diesel.

GDO e cambiamento climatico

Lidl Italia riconosce l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico e si impegna attivamente per contribuire alla lotta contro questo fenomeno. Attraverso una ricerca commissionata e condotta da Community Research & Analysis, l’azienda esplora il ruolo della GDO e il suo impatto sugli stili di vita e sui consumi degli italiani in ambito di sostenibilità. I risultati evidenziano la consapevolezza e le preoccupazioni riguardo al cambiamento climatico, ma sottolineano anche la necessità di un impegno maggiore da parte delle insegne della GDO.