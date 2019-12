Licypriya, la Greta indiana di 8 anni: subito leggi a difesa del clima

Appena 8 anni e già numerose battaglie a difesa del clima in India e all'estero: lei è Licypriya Kangujam, soprannominata la Greta indiana.

Soltanto 8 anni per Licypriya Kangujam, soprannominata la Greta Thunberg indiana, ma è chiaro i perché di tale accostamento. Traendo ispirazione proprio dall’attivista svedese, Licypriya ha portato avanti diverse battaglie nel suo Paese ed è ora a Madrid per portare il suo messaggio ai leader mondiali. Un invito a non sottovalutare i giovani solo per via della loro età e ad agire in fretta contro i cambiamenti climatici.

In un tweet rivolto principalmente al Premier indiano Narendra Modi, nel quale appare ritratta insieme a Greta Thunberg, la giovanissima ambientalista indiana chiede di rinviare l’appuntamento con la lotta ai cambiamenti climatici:

Caro signor Narendra Modi. Approvi la legge sul cambiamento climatico nella sessione parlamentare in corso. Per favore salvi il nostro futuro. Adesso sono con la mia fonte di ispirazione Greta Thunberg per mettere più pressione a lei e ai leader mondiali. Non potete sottovalutarci.

Dear Mr. @narendramodi, Pass the #ClimateChange Law in the ongoing Parliament session. Plz save our future. I am now with my inspiration @GretaThunberg to give more pressure 2 you & the world leaders. You can’t underestimate us. #ActNow #ClimateActionNow @Fridays4future @PMOIndia pic.twitter.com/byDrTDolWu — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) December 6, 2019

Per Licypryia le prime lotte in patria già dall’età di sette anni (è nata il 2 ottobre 2011), seguite da impegni internazionali come quello a settembre in Africa (dove ha guidato 50mila bambini e ragazzi nello Sciopero per il Clima di Luanda). A ottobre ha dato il via a quella che è stata definita “La grande marcia di ottobre” a New Delhi, in occasione della quale ha ricordato che soltanto Gran Bretagna, Perù, Nuova Zelanda, Australia e Messico hanno introdotto una legislazione contro i cambiamenti climatici.