Lewis Hamilton lancia un team di Formula E

Fonte immagine: Morio via Wikimedia

Lewis Hamilton lancia un team di Formula E, per le competizioni Extreme E: l'obiettivo è sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti climatici.

Lewis Hamilton rinnova il suo interesse per la protezione dell’ambiente e, dopo aver sposato la dieta vegana, annuncia il suo team di Formula E. Il pilota ha intenzione di dimostrare la grande versatilità delle auto elettriche, per spingere una mobilità che sia sempre più sostenibile e a zero emissioni.

L’obiettivo del campione è quello di entrare nelle competizioni off-road, anche allo scopo di sensibilizzare sul cambiamento climatico. Queste gare spesso si tengono in luoghi oggi minacciati, come nella foresta pluviale, per attirare le attenzioni del pubblico e dei media su un tema tanto importante.

Lewis Hamilton: progetto Formula E

Il nuovo team di Lewis Hamilton si chiama X44 – come il numero della sua Mercedes in Formula Uno – e parteciperà alle gare di Extreme E. Così come già accennato, queste corse si tengono in luoghi remoti del globo per sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti climatici: inclusi vi sono coste in erosione, aree ghiacciate, deserti e foreste pluviali.

Come facile intuire, Hamilton non sarà alla guida delle vetture elettriche, in qualità di fondatore. Ha invece intenzione di avvalersi di un gruppo di fidatissimi piloti, per ottenere il massimo da ogni competizione:

Come fondatore della X44, non vedo l’ora di costruire il team su importanti valori quali la sostenibilità e l’uguaglianza. Nessuno di noi è perfetto e tutti dobbiamo fare dei miglioramenti, ma sono entusiasta di poter usare la nostra piattaforma per sottolineare alcuni dei più importanti problemi che sta vivendo il nostro Pianeta e le soluzioni a cui tutti possiamo contribuire.

Il team verrà ufficialmente inaugurato all’inizio del 2021, quando parteciperà alle sue prime corse. Nei progetti del campione, anche la possibilità di creare due squadre differenti: una maschile e l’altra femminile. Le gare a cui il team parteciperà saranno legate a iniziative di tipo ambientale, sia in tema di sensibilizzazione che di raccolta fondi.

Fonte: VegNews