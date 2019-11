Lettiera per gatti: i modelli migliori sotto ai 50 €

La lettiera per gatti è uno strumento indispensabile all'interno della casa: ecco i migliori modelli, aperti o chiusi, disponibili sotto ai 50 euro.

La lettiera è uno strumento irrinunciabile per chi accudisce un gatto domestico. Il felino è infatti portato a ricercare della sabbia per espletare i propri bisogni fisiologici, affinché possa poi coprire le deiezioni. Si tratta di un comportamento innato e atavico, che non necessita di un particolare addestramento: in natura, il gatto è portato a sotterrare feci e urine per mascherare i propri odori, per sfuggire ai predatori. Ma quali sono i migliori modelli di lettiera sotto ai 50 euro?

Sul mercato sono disponibili i più vari modelli di lettiera: dalla vaschetta aperta – la più popolare – alla versione chiusa per i gatti che necessitano di maggiore privacy, passando addirittura per i dispositivi autopulenti. Sebbene esistano anche alternative usa e getta, come le lettiere compostabili, per questo approfondimento ci si concentrerà su tutte le alternative fisse per l’appartamento. Di seguito, qualche consiglio.

Lettiere per gatti: modelli economici

Bama, lettiera privé modello Tortora

Per chi fosse alla ricerca di una lettiera chiusa poco ingombrante, Bama offre la sua soluzione Tortora, dalle dimensioni di 42×50,5×40 centimetri. Elegante e perfetta per i gatti più timidi, presenta una porta basculante affinché l’animale possa avere rapido accesso alla sabbia. Facile da assemblare e da pulire, presenta un sistema veloce di aggancio e sgancio di ogni sua componente. Fatto non da poco, include un vano per l’eventuale inserimento dei sacchetti ai carboni attivi – per ridurre gli odori sgradevoli – e la comoda paletta di pulizia.

La lettiera è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 28.35 euro. Qui per acquistarla.

Savic Clean Cat, lettiera con coperchio

Per chi fosse alla ricerca di una lettiera chiusa, con comodo vano di apertura che non richiede lo smontaggio completo dell’oggetto, Savic propone la sua proposta Clean Cat. Dalle dimensioni di 56x39x38 centimetri, è realizzata in materiale plastico resistente e presenta uno sportello frontale rimovibile, a seconda delle necessità. Ancora, è compatibile con il filtro a carboni attivi per ridurre al minimo la produzione di cattivi odori. Le dimensioni generose, infine, la rendono perfetta anche per felini di grande taglia.

La proposta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 28.89 euro. Qui per acquistarla.

Iris, lettiera con paraschizzi

Per quei gatti molto energici, soliti a gettare sabbia ovunque dopo aver espletato i propri bisogni fisiologici, Iris propone una lettiera con dei comodi paraschizzi. I bordi sono infatti maggiorati, affinché possano contenere l’indiretto spargimento di sabbia causato dalle zampe del felino. Tali bordi possono essere però rimossi all’occorrenza, sia per facilitare la pulizia dello strumento che per assecondare eventuali necessità del gatto. Ancora, è fornita in dotazione una comoda paletta per rimuovere le palline di sabbia o i rifiuti solidi, evitando quindi ogni forma di spreco.

La lettiera è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 22.89 euro. Qui per acquistarla.

Stefanplast, lettiera con setaccio autopulente

Per chi fosse alla ricerca di un prodotto igienico e facilmente lavabile, Stefanplast offre la sua lettiera chiusa con setaccio autopulente, facile da installare e pratica da gestire. Un apposito setaccio separa la sabbia da una coppia di speciali vaschette: grazie a un percorso obbligato, feci e urine vengono rapidamente assorbite e separate, senza la necessità di ricorrere a palette o affini. Il proprietario, quindi, non deve far altro che svuotare proprio le vaschette di raccolta. Oltre a ottimizzare la sabbia a disposizione, evitando sprechi, questa proposta offre anche dimensioni generose di 58,5×38,4×42,7 centimetri.

Lo strumento è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 34.88 euro. Qui per acquistarlo.

Cat Centre, lettiera gatto scoopless

Infine, per chi fosse alla ricerca di una lettiera aperta che non richiede palette e altri strumenti di pulizia, Cat Centre offre la sua proposta scoopless. Dalle dimensioni di 50x38x24 centimetri, prevede una vaschetta di setacciatura che permette di separare facilmente palline agglomerate e deiezioni dal resto della sabbia, per il minimo dello spreco. Il design presenta angoli arrotondati, affinché non rappresentino un rischio per il felino, inoltre i materiali plastici impiegati non rovinano il pavimento, anche quello più pregiato.

La lettiera è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 29.90 euro. Qui per acquistarla.