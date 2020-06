Leopardo ucciso a bastonate dalla folla: nuovo caso in India dopo l’elefantessa

Un leopardo è stato ucciso a bastonate e trasportato dalla folla urlante: succede in India, dopo il caso dell'elefantessa ferita da cibo esplosivo.

Parliamo di: Maltrattamento di animali

Un leopardo è stato ucciso a bastonate da un gruppo di uomini, per poi essere trascinato per le strade da una folla urlante. Dopo il caso dell’elefantessa incinta, uccisa da un frutto ricolmo di esplosivi, un nuovo episodio di crudeltà sugli animali sconvolge l’India. Il tutto è accaduto nei pressi di Guwahati, nello stato dell’Assam.

L’uccisione dell’animale sarebbe avvenuta negli scorsi giorni, come testimoniano diversi video apparsi sui social a partire dal 7 giugno. Stando alle ricostruzioni delle testate locali, il felino sarebbe stato preso a bastonate da un gruppo di uomini. Dopo la morte, all’animale sarebbero state strappate unghie e denti, la carcassa è quindi stata trasportata per tutta la città, per poi essere appesa a un palo.

Il video disponibile sui social network conferma quest’ultima parte. Nel filmato si nota il felino trasportato da un gruppo di uomini, fra le grida di decine di persone giunte sul posto per assistere all’improvvisata processione.

La conferma delle autorità

Secondo quanto riferito da India.com, l’uccisione si sarebbe però potuta evitare. Alcuni residenti avevano infatti contattato le autorità domenica mattina, per avvisare della presenza di un leopardo catturato da un gruppo di sconosciuti. Autorità che non sarebbero però intervenute tempestivamente per recuperare l’animale, poi ucciso in modo crudele.

Rajib Baruah, direttore della divisione forestale del distretto est di Kamrup, ha confermato l’accaduto e fornito alcuni dettagli sull’animale.

Era un leopardo maschio di 8 anni, inizialmente catturato da alcuni locali con una trappola in corda. Poiché i denti dell’animale sono stati rimossi, i responsabili saranno anche accusati di bracconaggio. […] Il leopardo non aveva disturbato nessuno né distrutto nulla. Non vi è stato alcun attacco o provocazione.

Sempre India.com riferisce come cinque adulti e due minori siano stati arrestati per l’uccisione del felino. Il caso ha avuto grande rilevanza sui media locali, dopo la morte dell’elefantessa incinta di qualche giorno fa, uccisa da un frutto imbottito di esplosivi.

Fonte: India.com