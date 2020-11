Leone marino ferito e con lo stomaco pieno di rocce, il salvataggio

Un leone marino con un amo conficcato nel collo, il suo salvataggio ha rivelato la presenza di molte rocce nello stomaco.

Un percorso complicato, ma a lieto fine quello del leone marino Chompers tratto in salvo a luglio dalla Pacific Marine Mammal Center. Il piccolo di due anni era stato intercettato in mare aperto a Newport Beach in California, a pochi passi da una boa. Una lenza lo avvolgeva con forza e lo vincolava alla stessa boa mentre l’amo si era conficcato in profondità nelle carni del collo.

Per fortuna Chompers è stato recuperato tempestivamente e condotto al centro dove, dopo una visita accurata, è stata riscontrata la presenza di una forte infezione che stava incidendo sul benessere della pelle del collo. Il piccolo così è stato sottoposto a un intervento chirurgico che ha eliminato il problema e l’infezione stessa, permettendogli di avviarsi verso la guarigione.

Il leone marino rifiuta il cibo, il motivo è sconvolgente

Nonostante le cure e le attenzioni Chompers non sembrava interessato al cibo, al pesce fresco che il personale della Pacific Marine Mammal Center gli offriva con amore. Visibilmente sottopeso e debilitato il leone marino continuava nel suo digiuno spontaneo, una situazione anomala che ha spinto il team a effettuare altri accertamenti ed esami.

Una radiografia all’addome ha svelato il mistero: lo stomaco del leone marino era pieno di rocce. Una soluzione che questi animali mettono in atto quando il cibo scarseggia così da ridurre i morsi della fame, per poi rigurgitarle in favore del pesce fresco. Ma se questo non avviene la presenza delle rocce crea forti disagi e un dimagrimento costante. Per aiutare l’animale il centro ha rimosso metà delle rocce per via endoscopica, e una volta ristabilitosi Chompers ha fatto il resto rigettando le restanti.

Una risoluzione importante che ha spinto il piccolo a cercare cibo fresco e a riprendere peso con costanza, riguadagnando la salute persa. Il 6 novembre la Pacific Marine Mammal Center ha condiviso il video della liberazione del leone marino mentre si immerge felice nelle acque del mare, pronto a vivere la sua vita in libertà e forza.

