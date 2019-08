Un leone marino nelle fauci della megattera: la foto è virale

Un leone marino è rimasto intrappolato nelle fauci di una megattera: lo scatto diventa virale sui social, l'animale è riuscito a salvarsi.

Parliamo di: Animali

La foto di un leone marino nelle fauci di una megattera è diventata virale sui social network, tra utenti stupiti per la bellezza dello scatto e altri sconvolti dall’insolita e cruenta scena. Un’immagine che dimostra la realtà quotidiana del mondo naturale, fortunatamente con un lieto fine: l’otaria si è infatti salvata. A riprendere la singolare scena è stato Chase Dekker, un giovane biologo marino, lo scorso 22 luglio.

Il singolare avvistamento è avvenuto nelle acque del Pacifico, nei pressi della località californiana di Monterey. Il biologo, di soli 27 anni d’età, si trovava al largo per una spedizione d’avvistamento, quando con la sua macchina fotografica è riuscito a immortalare la singolare scena. Uno scatto “unico nella vita”, poiché una simile scena non è abitudine lungo le coste del Pacifico.

Stando alle ricostruzioni apparse sulla stampa internazionale, è raro che le megattere diano la caccia a foche e similari. A quanto pare, l’esemplare immortalato stava dando la caccia ad alcune sardine e il leone marino, non riuscendo a fuggire per tempo, è rimasto intrappolato nelle grandi fauci del cetaceo.

Così come citato in apertura, il leone marino è però riuscito a salvarsi. Forse proprio perché questa specie non rientra nella catena alimentare tipica della megattera, il cetaceo ha mantenuto le fauci aperte per diversi secondi, affinché l’improvvisata preda potesse fuggire. Così ha spiegato il biologo dalla sua pagina Facebook, confermando la fuga dell’evidentemente spaventato animale:

Il leone marino è rimasto intrappolato nelle fauci della balena, mentre quest’ultima si stava nutrendo, un fatto che ha probabilmente determinato stress per entrambi. Sono al 100% sicuro che il leone marino sia fuggito, mentre la megattera manteneva la bocca aperta tornando in immersione. Poco dopo la balena ha ricominciato ad alimentarsi e, sono sicuro, anche lo stesso leone marino.

Fonte: Il Secolo XIX