Leone aggredisce dipendente dello zoo: pubblico sotto shock

Fonte immagine: Pixabay

Un leone ha aggredito un dipendente di uno zoo, ferendolo gravemente a un braccio: accade in Pakistan, davanti ai visitatori.

Un leone ha aggredito un dipendente di uno zoo, una scena spaventosa avvenuta di fronte a un gruppo di attoniti visitatori della struttura. È quanto è accaduto in Pakistan, dove un uomo è stato morso alle braccia durante un’operazione quotidiana all’interno della gabbia dei felini, quella della distribuzione dei pasti.

Il terribile incidente è avvenuto al Karachi Zoological Garden, una struttura con zoo nell’omonima città di Karachi, la città più popolosa del Pakistan. Kannu Piradatta, un dipendente dello zoo, si è avvicinato come di consuetudine alla gabbia dei leoni per distribuire della carne cruda, quando uno degli esemplari ha deciso di attaccarlo.

L’esemplare, un maschio, ha stretto il braccio dell’uomo con le sue fauci, causando delle profonde ferite. L’aggressione è durata circa 40 secondi, quando poi finalmente il grande felino ha deciso di mollare il colpo. L’intera scena, avvenuta sotto lo sguardo dei visitatori del parco, ha determinato panico e shock, tanto che molte persone si sarebbero sentite mancare alla visione del copioso sangue causato dalle ferite.

Il dipendente è stato immediatamente soccorso da alcuni colleghi e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. La direzione della struttura, così come riferisce il Daily Mail, ha però voluto rilasciare una nota pubblica per spiegare l’accaduto:

Il nostro dipendente è stato sottoposto a cure e ora è stabile. Si tratta di uno sfortunato incidente e abbiamo il massimo dell’empatia per il nostro dipendente. Stiamo fornendo le migliori cure e speriamo possa tornare al lavoro entro due o tre giorni.

Le prime indagini avrebbero dimostrato che il dipendente, forse in un attimo di distrazione, avrebbe distribuito il pasto ai leoni dal lato sbagliato della gabbia, trovandosi quindi in una situazione di pericolo. L’apparizione del filmato sui social network, come spesso accade in questi casi, ha sollevato fitte polemiche fra gli utenti, i quali hanno anche evidenziato la presenza di una gabbia non troppo estesa per ospitare ben due leoni.

Fonte: Daily Mail