Leonardo DiCaprio salva una foresta in Guatemala

Leonardo DiCaprio salva una foresta in Guatemala grazie alle iniziative a sostegno delle associazioni locali e contro il disboscamento illegale.

L’impegno ambientalista di Leonardo DiCaprio ha dato in questi giorni un importante frutto. L’attore è riuscito a salvare una foresta in Guatemala, un’impresa resa nota dall’associazione Rainforest Alliance. Secondo gli attivisti per la prima volta dopo 20 anni l’area verde guatemalteca sarebbe tornata a crescere.

L’associazione ha diffuso i risultati ottenuti in Guatemala grazie all’impegno di Leonardo DiCaprio attraverso il proprio account Instagram, nel quale si può leggere che:

Questo risultato fondamentale è parte di una storia ancora più impressionante: nel mezzo della foresta, in condizioni estremamente difficili, le comunità hanno creato fiorenti aziende forestali che creano posti di lavoro, combattono la povertà e consentono agli abitanti di proteggere e ripristinare le foreste.

L’impegno messo in campo dell’attore hollywoodiano e di altri personaggi noti ha permesso alle associazioni locali di prendersi cura delle comunità forestali nell’area della Maya Biosphere Reserve (MBR) del Guatemala settentrionale (gestiti in maniera sostenibile circa 0,6 milioni di acri di foresta). I fondi stanziati da DiCaprio per contrastare la deforestazione serviranno per incrementare l’attività di sorveglianza contro gli incendi boschivi e il disboscamento illegale.