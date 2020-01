Leonardo DiCaprio ed Earth Alliance: 3 milioni per l’Australia

Fonte immagine: US Department of State via Wikimedia

Leonardo DiCaprio ed Earth Alliance annunciano una donazione di 3 milioni di dollari per combattere gli incendi che stanno devastando l'Australia.

Anche Leonardo DiCaprio, attore da sempre in prima linea per la tutela delle risorse naturali a livello mondiale, ha deciso di scendere in campo per affrontare il dramma degli incendi in Australia. Earth Alliance e il divo di Hollywood hanno infatti deciso di donare 3 milioni di dollari, da impiegare per lo spegnimento dei roghi, azioni di supporto delle comunità locali e il recupero repentino di flora e fauna del continente.

La Earth Alliance è l’associazione lanciata lo scorso anno da Leonardo DiCaprio e altri imprenditori e filantropi internazionali – tra cui Lauren Powell Jobs, la vedova di Steve Jobs e il filantropo Brian Seth – per combattere i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità del Pianeta. In un annuncio diramato sulla stampa nella tarda serata di ieri, il gruppo ha confermato l’intenzione di voler donare 3 milioni di dollari per affrontare la devastazione degli incendi australiani, con l’obiettivo di aiutare “una risposta internazionale a questi catastrofici roghi”.

I fondi stanziati verranno gestiti da alcuni partner locali che già da tempo collaborano con Earth Alliance, tra cui Aussie Ark, Bush Heritage e Wires Wildfire Rescue. L’associazione, in questo modo, potrà assicurarsi che le donazioni vengano impiegate nel modo più repentino possibile, considerando come quella per lo spegnimento degli incendi sia davvero una corsa contro il tempo.

DiCaprio si unisce così a numerose altre celebrità che hanno deciso di effettuare donazioni per combattere il dramma australiano. Oltre a Chris Hemsworth ed Elton John, i quali hanno deciso di offrire un milione di dollari ciascuno, la lista comprende numerose star di calibro internazionale. Tra i tanti, figurano i Metallica con 750.000 dollari, Nicole Kidman con 500.000 dollari, Pink con 500.000 e molti altri. Ellen DeGeneres, una delle regine dei talk show a stelle e strisce, ha invece aperto una raccolta fondi allo scopo di raggiungere la cifra di 5 milioni di dollari nel minor tempo possibile.

Sono ormai diverse settimane che l’Australia, in particolare le aree più orientali, è colpita da gravissimi roghi, dovuti anche alle elevate temperature di una primavera insolita, con picchi di 45 gradi. Le fiamme hanno già provocato la morte di 27 persone, la distruzione di oltre 2.000 abitazioni e il decesso di più di 480 milioni di animali.

Fonte: The Hollywood Reporter