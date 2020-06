Leonardo DiCaprio compra olio italiano: la foto virale sui social

Fonte immagine: Google Immagini

Paparazzato nel parcheggio di Eataly, a Los Angeles, l'attore è stato sorpreso con una latta di olio ligure nel carrello: la foto è diventata virale.

Un successo social incredibile per una notizia insospettabile: Leonardo DiCaprio ama l’olio italiano. L’attore premio oscar è stato paparazzato a Los Angeles con la sua spesa e in bella vista c’è la latta di un prodotto che conosciamo molto bene; DiCaprio è stato ringraziato sui social dall’azienda olearia.

L’istantanea vede l’attore carico con borse di carta, rigorosamente ecologiche a sposare la filosofia ambientalista del divo e tra queste proprio una latta dell’olio extravergine d’oliva che l’azienda di Badalucco (Imola) produce nella ligure valle Argentina da cinque generazioni, per poi commercializzarlo in tutto il mondo.

La scelta di DiCaprio è una latta da 5 litri di Mosto, un olio ottenuto dalla prima spremitura a freddo che, colore giallo dorato e riflessi verde, ha note pronunciate di carciofo e oliva fresca. Il prezzo? 74 euro. Qualità superiore e questo l’attore lo sa bene! Sposare le cause green non è sempre economico ma lui non si è mai tirato indietro, soprattutto quando si trattava di aiutare. La foto sta facendo il giro del web. Olio Roi sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Spero che il nostro Evoo ti sia piaciuto”. Mentre l’assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino, ha commentato: “Grande orgoglio per il Ponente ligure sapere che la qualità del nostro nettare di oliva Taggiasca venga apprezzata in tutto il mondo! Pare che anche il famoso attore Leonardo DiCaprio ne sia rimasto stregato!!!”