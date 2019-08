Leonardo DiCaprio, 5 milioni per fermare gli incendi in Amazzonia

Leonardo DiCaprio ha annunciato, tramite l'Earth Alliance Foundation, lo stanziamento di 5 milioni di dollari per gli incendi in Amazzonia.

Non si placano gli incendi che, ormai da giorni, stanno devastando l’Amazzonia. Per il più grande polmone verde della Terra la situazione è davvero drammatica, con migliaia di ettari di vegetazione perduti in pochi giorni, e l’intero globo si mobilita per chiedere al presidente brasiliano Jair Messias Bolsonaro un impegno più efficace per spegnere le fiamme. Scendono in campo anche numerose celebrità internazionali, tra cui un attore da sempre in prima linea per la difesa della natura: Leonardo DiCaprio. Il Premio Oscar ha infatti annunciato la donazione di 5 milioni di dollari per affrontare la crisi degli incendi.

La conferma giunge dall’account Instagram dello stesso attore, con un messaggio rivolto a tutti i fan: la Earth Alliance Foundation, l’organizzazione lanciata poche settimane fa da Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, ha approvato lo scorso 25 agosto l’Amazon Forest Fund. Lo scopo è quello di costruire una piattaforma, un vero e proprio network da organizzazioni locali e comunità indigene, sia per spegnere gli attuale incendi che per proteggere le foreste in futuro, tramite delle azioni di monitoraggio sul territorio.

Oltre ai 5 milioni stanziati dalla fondazione, l’attore statunitense ha annunciato anche la possibilità di raccogliere le donazioni del pubblico, del denaro che sarà al 100% impiegato per la difesa amazzonica:

Il 100% delle vostre donazioni saranno consegnate ai partner già al lavoro sul posto per proteggere l’Amazzonia. L’Earth Alliance è impegnata nella protezione del mondo naturale. Siamo profondamente preoccupati dalla crisi in corso in Amazzonia, che sottolinea il delicato equilibrio del clima, della biodiversità e del benessere delle popolazioni indigene. Per sapere come donare, visitate ealliance.org/amazonfund.

Così come già accennato, Leonardo DiCaprio è da anni impegnato nella tutela dell’ambiente e nel contrasto ai cambiamenti climatici. Oltre a numerose donazioni, e alla creazione dell’Earth Alliance Foundation, l’attore ha di recente realizzato un documentario per mostrare come il surriscaldamento globale stia irrimediabilmente danneggiando la biodiversità a livello mondiale.

