Lenticchie alleate dell’intestino e rimedio contro il colesterolo

Benefici infine anche per quanto riguarda le donne in gravidanza, grazie all’apporto di selenio e di folati . Questi ultimi agiscono in prevenzione di possibili disturbi al tubo neurale del bambino.

Più in generale le lenticchie sono raccomandate per il già citato contenuto di proteine vegetali , molto utili soprattutto all’interno di diete prive di derivati animali o latticini così come il ferro non-eme . Quest’ultimo necessita però di un adeguato supporto di cibi contenenti vitamina C affinché possa essere assimilato nel migliore dei modi dall’organismo.

