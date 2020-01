Leggings dimagranti: come funzionano, benefici ed efficacia

Profumo (ed è veramente solo profumo) di primavera lontana e subito si parla di vestiti: dopo le feste la corsa alla remise en forme è sempre più serrata ed è facile cadere in tentazione con rimedi facili per perdere peso! I leggins dimagranti sono una delle soluzioni più scelte e amate dalle donne ma la domanda è: funzionano davvero? E come?

Leggins dimagranti: funzionamento e benefici

I leggins dimagranti non sono il prodotto di una magia ma piuttosto un concentrato di nanotecnologie che trasformano il tuo calore corporeo in un massaggio a raggi infrarossi capace di smembrare le molecole adipose. Sono stati sperimentati negli Stati Uniti quasi 20 anni fa e pensati come distruttori di cellulite. Inizialmente erano davvero poco accessibili a causa del loro costo, ora sono alla portata di tutti. In breve: il calore corporeo viene assorbito dalle maglie seamless del leggins e, grazie ai micro-cristalli attivi di cui le maglie seamless sono composte, trasformato in radiazione infrarossa che aumenterà la temperatura della pelle, il flusso sanguigno e la circolazione linfatica distruggendo efficacemente le cellule adipose. Ogni movimento fatto sarà convertito dai leggins in un leggero massaggio tonificante nelle zone dei glutei e delle cosce.

Il vero vantaggio è che possono essere indossati sotto qualsiasi cosa perché sono ultrasottili: almeno 3 ore al giorno per un mese per ottenere risultati. Il risultato può essere naturalmente amplificato associando all’uso dei leggins anticellulite una sana, corretta e bilanciata alimentazione e un regolare esercizio fisico. La ginnastica prolungherà l’azione termica e l’aumento della circolazione linfatica su glutei e gambe fino a 48 ore favorendo una rapida ed efficace distruzione dei tessuti adiposi.

Si possono indossare durante l’allenamento o nel corso della giornata e permettono di aumentare la sudorazione, il dispendio cardiaco riducendo così la circonferenza di cosce, glutei e fianchi. Non permettono di perdere effettivamente peso, però migliorano notevolmente la cellulite e il rimodellamento corpo. Il mercato offre svariate tipologie d’indumenti simili: i body, le guaine dimagranti per l’addome, i top per le donne che coprono la parte della schiena e del seno, le canottiere senza maniche e le tute impermeabili. I materiali maggiormente usati sono il neoprene, il lattice e la microfibra. I prezzi variano a seconda del modello e della marca. Si va da un minimo di 4 Euro a un massimo di 16. Non esistono grosse controindicazioni: i raggi infrarossi sono usati da tantissimo tempo nel campo della medicina poiché aiutano a riattivare la circolazione sanguigna, a eliminare la ritenzione idrica che causa la cellulite e il fastidioso effetto a buccia d’arancia. Ora resta solo una cosa da fare: provarli.