Le femmine vivono più dei maschi: uno studio lo dimostra

Uno studio pubblicato su Pnas ha analizzato la longevità di maschi e femmine di diverse specie: queste ultime vivono mediamente di più.

Lunga vita alle femmine: secondo uno studio pubblicato su Pnas assisterebbero spesso alla dipartita dei compagni. Il dato curioso è che pur essendo sostanzialmente più longeve, invecchierebbero alla stessa velocità dei maschi ma con un tasso di mortalità più basso a tutte le età. La ricerca ha analizzato la durata della vita di maschi e femmine di 134 popolazioni di 101 differenti specie di mammiferi, come canguri, elefanti, orche, leoni, gorilla, pipistrelli, alce e stambecchi, scoprendo che le femmine hanno in media una vita più lunga del 18,6%, contro quasi l’8% che si osserva tra donne e uomini. Le femmine battevano su questo campo i maschi in circa il 60% delle popolazioni analizzate.

Secondo i ricercatori molto dipenderebbe dal tasso di mortalità:

<blockquote>Le leonesse vivono in branco, dove sorelle, madri e figlie cacciano insieme e si prendono cura una dell’altra, mentre i maschi spesso vivono soli con con i propri fratelli e non godono della stessa rete di supporto – ha spiegato Székely – un’altra possibile spiegazione per le differenze osservate è che la sopravvivenza delle femmine aumenta quando i maschi forniscono parte o tutte le cure parentali. Funziona così anche negli uccelli. Mettere al mondo la prole e prendersi cura dei piccoli diventa un costo in termini di salute notevole per le femmine, che si riduce se entrambi i genitori contribuiscono alla loro crescita<blockquote>.