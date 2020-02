Le case troppo pulite provocano l’asma

I ricercatori hanno analizzato l’utilizzo di 26 prodotti all’interno delle abitazioni , valutando le condizioni dei bambini fino al compimento del terzo anno d’età. Il 90% delle famiglie è risultato utilizzare giornalmente detersivo per i piatti. Almeno una volta a settimana risultano utilizzati detersivi per la lavatrice, per le superfici o per la lavastoviglie.

Nel mirino dei ricercatori canadesi sono finiti i detergenti utilizzati per la pulizia della casa. Candeggina, lacca, detergenti liquidi e detersivi per la lavatrice sono al centro dell’attenzione per il loro potenziale effetto irritante delle vie aeree . Lo studio è stato condotto su 2022 famiglie, tutte con al loro interno un bambino di età inferiore a 4 mesi.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.