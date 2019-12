Lavare i denti aiuta a mantenere il cuore in salute

Ulteriori studi saranno tuttavia necessari, sottolineano gli studiosi, per valutare quanto davvero influisca l’igiene orale nella prevenzione di tali patologie e quanto sia invece soltanto frutto di altri fattori. Un rischio per il cuore può arrivare anche da un eccessivo consumo di alimenti processati, sostengono i ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention. Secondo gli esperti statunitensi mangiare troppi cibi industriali dimezza le possibilità di avere un apparato cardiaco in salute.

Lavare spesso i denti non aiuta soltanto a mantenere il cavo orale al riparo da spiacevoli fastidi. Secondo quanto affermato dai ricercatori dell’Università di Seoul tale pratica contribuirebbe a evitare problematiche che interessano il cuore , come fibrillazione atriale (un tipo di aritmia) e insufficienze cardiache. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista European Journal of Preventive Cardiology.

