Latte vegetale, è di soia il migliore secondo i medici ed esperti

Fonte immagine: Foto di bigfatcat da Pixabay

Il latte vegetale di soia è il migliore tra i non derivati animali secondo una pubblicazione della SSNV, minore anche l'impatto sull'ambiente.

Quando si tratta di latte vegetale diverse sono le possibilità. Molto apprezzato quello di soia, come anche quello di mandorle, riso o cocco. In molti si chiedono quale possa essere la bevanda vegetale migliore. Un dubbio al quale ha cercato di rispondere la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, che riunisce al suo interno medici, nutrizionisti e altri esperti legati all’alimentazione e alla sostenibilità.

A emergere su diversi fronti risulta essere il latte vegetale di soia. I benefici di questa bevanda sarebbero maggiori sia dal punto di vista salutistico che ambientale. Insieme a quello di avena, presenta il minore impatto (classifica pubblicata su The Guardian nel gennaio 2020) relativamente alle risorse richieste per la coltivazione.

Ulteriori benefici extra vengono guadando al punto di vista nutrizionale. Secondo gli esperti il latte di riso avrebbe le stesse calorie del latte vaccino intero, mentre quello d’avena le medesime del parzialmente scremato.

Il latte vegetale alla soia presenta un livello di calorie che corrisponde alla metà del vaccino intero e 2/3 del parzialmente scremato. Prendendo in considerazione le proteine il volume è pressapoco lo stesso, con la differenza che in questo caso si tratta di proteine veg.

Il latte di soia contiene isoflavoni. Questi elementi proteggerebbero, sostengono gli esperti della SSNV, da diversi tumori “ormono-sensibili”. Dal punto di vista della vitamina D sia il prodotto da fonte animale che quello vegetale non rappresenterebbero di per sé fonti affidabili secondo la SSNV.

Latte vegetale di soia, utilizzo in cucina

Anche in cucina emergerebbe il latte vegetale di soia rispetto alle altre soluzioni veg. Nelle versioni non dolcificate questa bevanda può essere utilizzata anche per ricette salate, al contrario di quanto accade ad esempio con riso e avena. Essendo considerato l’unico che monta è il più indicato per il cappuccino, ma anche per una maionese più light o veg.

A differenza degli altri tipi di latte quello di soia può cagliare. Possibile preparare in pochi minuti una ricotta fresca. Anche del tofu, spiega la SSNV, seppure si riveli più conveniente e pratico acquistarlo già pronto. Questo proprio per l’economicità della bevanda di soia, la meno costosa tra quelle vegetali.

Fonte: Accademia della Nutrizione