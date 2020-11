Latte d’asina, pediatri: non adatto a bambini sotto i due anni

I danni o il ritardato sviluppo neurologico del bambino nei primi due anni di vita possono non essere totalmente reversibili. Dunque lasciare effetti negativi per lungo tempo. L’uso del latte di asina, opportunamente modificato, con aggiunta di grassi e modifica del contenuto di minerali, è oggetto di studio per l’alimentazione di bambini con allergia alle proteine del latte vaccino e le cui madri non abbiano la possibilità di allattare. Al momento l’uso del latte di asina non può essere consigliato indiscriminatamente nei primi anni di vita per il rischio di causare malnutrizione energetica.

