Lampioni per esterni Mareco Luce: i 3 modelli più venduti

Resistenti e dal design inconfondibile, illuminano da anni migliaia di giardini italiani. Ecco i lampioni da esterni Mareco Luce più venduti sul Web.

Grado di protezione IPIP55Mareco Luce è uno storico costruttore Italiano di corpi illuminanti per esterni ed interni che esiste sin dal 1973. Produce tutto per l’illuminazione domestica, dalle plafoniere ai fari da incasso, dai proiettori, ai pali di illuminazione residenziale. Ed è noto per la bontà dei materiali utilizzati, per l’affidabilità dei prodotti ma soprattutto per il giusto equilibrio tra qualità e prezzo. Un lampione di questi, in altre parole, di solito dura una vita.

Oggi, Mareco Luce è un punto di riferimento per gli addetti ai lavori come tecnici, progettisti, architetti ma anche e soprattutto le persone comuni e gli amanti del fai-da-te; e alcuni dei loro design risultano riconoscibili a distanza di anni. Per questo, abbiamo pensato di raccogliere i 3 modelli più venduti e iconici venduti su Amazon, e questa è la scaletta che ne è venuta fuori.

Mareco Luce 1080301B

Mareco Luce 1080301B
Lampada Sfera Lampione in acrilico Bianco 75W Attacco E27 Diametro 30 cm

Base in Policarbonato autoestinguente V2 con diametro di 30cm e bloccacavo autoreggente. La potenza massima della lampada supportata è di 75 W, con attacco E27. Semplice e lineare nel design ma soprattutto resistente alle intemperie per molti anni; a un prezzo irrinunciabile.

Lampione Tao Mareco Luce (5pz)

Lampione Tao Mareco Luce (5pz)
Confezione Lotto 5 Pezzi Mareco Luce Lampada Diffusore Lampione Tao Colonna Utilizzo Palo diametro 60 mm 30W Attacco E27

Un design che è impossibile non riconoscere, pur se rivisitato e reso più moderno. I Lampioni Tao sono un classico dell’illuminazione da giardino italiana, e questo kit da 5 consente di illuminare ampie metrature. Sono disponibili con livrea verde, nera e bianca.

Mareco Luce 1310101B

Mareco Luce 1310101B - Apparecchio Zap per esterni su palo bianco. Ideale per angoli o lastricati.