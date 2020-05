Lampioni per esterni a basso impatto ambientale: 3 modelli top

I lampioni da esterno sono l'ideale per creare l'atmosfera giusta per le cene con gli amici. Ecco le migliori offerte a basso impatto ambientale.

Sono perfetti per esaltare qualunque giardino e creare atmosfera durante le cene in famiglia o con gli amici; in più aumentano la sicurezza nel perimetro attorno a casa. Ecco i migliori lampioni per esterno a basso impatto ambientale.

Un giardino non è solo bellezza (e fatica), ma anche verde e relax; un piccolo privilegio che molti, quando acquistano casa, provano a togliersi. E con la bella stagione, soprattutto di questi tempi, diventa un tempio del benessere personale, un luogo raccolto e sicuro in cui potersi dedicare alla lettura, alla convivialità e alle buone compagnie.

Per poter godersi le ore dopo il tramonto, però, occorre tirar su un sistema di illuminazione da esterni che fino a qualche tempo fa aveva costi non indifferenti; per allestire e allacciare impianti elettrici complessi serve spesso manodopera specializzata, senza contare l’acquisto del materiale e i costi sulla bolletta a fine mese. La buona notizia è che oggigiorno non serve più un intervento così profondo: grazie alle innovazioni nel settore energetico, è possibile reperire sul mercato lampade solari a basso impatto ambientale che fanno tanta luce e consumano zero.

Si tratta di lampade dotate di pannelli solari che immagazzinano l’energia del sole di giorno, per poi alimentare efficientissimi pannelli LED di notte, in modo del tutto automatico e soprattutto senza dover stendere neppure un cavo (né un centesimo di corrente). Tutto quel che si richiede all’utente è letteralmente di piantare le lampade nel terreno. Ecco le 3 migliori soluzioni di Amazon.

Lampade Solari (Kit da 16)

Un set di piccole lampade a Luce Calda che garantiscono una lunga durata senza praticamente alcun intervento da parte dell’utente. Grazie al sensore giorno/notte, infatti, si accendono da sé quando cala il buio. La batteria a lunga durata garantisce invece illuminazione per 8-12 ore su singola ricarica di 10-12 ore.

Realizzate in materiali plastici di elevata qualità e certificate IP44, queste lampade resistono a tutte le intemperie e si adattano a qualunque spazio.

Faretti a Scomparsa

Niente cavi, né complicati lavori. Basta scavare un buchetto e alloggiarli nel terreno, e i faretti a scomparsa Dingde (caratterizzati da un pratico design conico) spariranno alla vista, per poi fare luce al momento giusto. Si accendono infatti automaticamente di notte, si ricaricano in 6-8 ore e garantiscono fino a 10 ore di illuminazione omogenea. La durata dei LED è garantita fino a 10.000 ore.

Sono certificati IP65, e sono fabbricati in acciaio inossidabile, resistente a acqua e nebbia.

Lampione Solare

A volte, più che di soluzioni esteticamente gradevoli, si ha bisogno di tanta luce, concentrata in un’area ben precisa soprattutto per ragioni di praticità e sicurezza. I lampioni solari HETP sono dotati di pannelli omnidirezionali che illuminano un angolo di ben 300 gradi.

Dispone di un sensore di movimento che può essere usato per ottenere luce solo quando serve, il che a sua volta farà da dissuasore contro eventuali malintenzionati. Dispone di 3 modalità: 1. forte luce continua, 3. luce bassa continua + luce forte al rilevamento di presenza e 3. luce forte accesa sempre.

Questo kit include 4 lampade impermeabile certificate IP6, in grado di resistere a pioggia, nevicate o gelate; la durata media è garantita per 3-5 anni.