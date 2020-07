La trasformazione incredibile di un cavallo creduto ormai morto

Fonte immagine: Bored Panda

La storia di Heidi, un cavallo bellissimo, trovata in un cantiere in fin di vita e rimessa in sesto da un gruppo di volontari.

Parliamo di: Animali Cavalli

Heidi è un cavallo che ha avuto una vita difficile. La giovane puledra è stata trovata da un gruppo di volontari della British Horse Society in fin di vita, immersa nello squallore e nell’abbandono. Quando si stavano ormai per dare per vinti hanno notato che il cavallo respirava ancora e lo hanno portato in riabilitazione. “La decisione è stata presa per darle una possibilità e ci sono volute cinque persone per sollevarla in piedi”, ha detto il portavoce di Here 4 Horses Equine Charity.

La storia di Heidi, il cavallo che ce l’ha fatta

L’incredibile strada per il recupero di Heidi è stata poi documentata in una serie di video che dimostrano che combattente è stata questa piccola puledra. La sua storia è stata segnata dalla sofferenza ma non si è mai arresa. Quando è stata trovata Heidi era considerata una malata in situazione critica, incapace di stare in piedi o di camminare. Ci sono poi volute più di 5 settimane perché il pony potesse rialzarsi. Durante il trattamento, il cavallo ha dovuto indossare medicazioni imbottite e il team Here4Horses doveva essere creativo, adattando diverse paia di leggings in pantaloncini per aiutare a curare le piaghe da decubito che si erano sviluppate.

Una volontaria ha raccontato: “Troppe piaghe, vermi, parassiti e infezioni avevano avuto il tempo di prendere piede e ci sono voluti mesi e mesi per far star meglio Heidi.”

Ora Heidi è un altro cavallo. L’ente benefico si sta attualmente occupando di un altro pony di circostanze simili che è ancora sotto un piano di trattamento. Per aiutare il loro team di volontari impegnati a salvare cavalli e pony trascurati, servono donazioni continue perché il numero di animali maltrattati e ritrovati in situazioni critiche ogni anno è davvero alto. La crudeltà nei confronti degli animali è a tutti gli effetti una realtà e l’esempio di Heidi ne è la prova.