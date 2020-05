La storia di Christian: bambino di 7 anni che ha pulito la spiaggia da plastica

Christian, ha dato agli adulti una grande lezione di umanità: ha visto la spiaggia sporca e ha iniziato a pulirla; si è detto preoccupato per i pesci.

Parliamo di: Plastica

Il coronavirus non ci ha resi migliori, più umani, più rispettosi dell’ambiente: quando è terminato il lockdown e abbiamo ripreso a popolare le spiagge, abbiamo ricominciato ad inquinarle, ma c’è chi all’inquinamento non si è arreso. Christian è un bambino di 7 anni che dopo aver visto la stato in cui versava la battigia, si è “preoccupato per i pesci” e ha iniziato a ripulire tutto da immondizia e mozziconi. A riportare la notizia è stata la mamma di Christian, con un post su Facebook condiviso sul gruppo “Sei stabiese D.O.C. se…”

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e Marilena Schiano Lo Moriello, responsabile dei Verdi di Castellammare hanno fatto sapere: