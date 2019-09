La spesa di settembre: uva e funghi per un carico di energia

La spesa di settembre arriva in supporto del corpo con la succosissima uva ed i carnosi funghi, fornendo una ricarica di sali minerali, vitamine e salute.

Parliamo di: Fare la spesa

Tutti pronti ai blocchi di partenza, settembre segna il tempo del rientro lavorativo e scolastico dopo la calda e soleggiata pausa estiva. Per sorreggere il corpo e la mente durante questo momento di passaggio arriva in soccorso la cesta della spesa, un paniere ancora ricco di proposte estive, anche un po’ esotiche, e tantissime primizie pre-autunnali. Finalmente possiamo gustare la succosa e nutriente uva, affiancata dai fichi d’India, dalle coste e dai carnosi funghi: una tavola decisamente piena di salute e benessere, un concentrato di energia per combattere i radicali liberi e fornire al corpo la giusta dose di minerali e vitamine. Le anteprime autunnali saranno le vere protagoniste di questa fase di passaggio permettendoci di salutare degnamente l’estate per incamminarci verso i primi colori di stagione.

Frutta

La cesta della frutta potrà contare ancora su fragoline di bosco, lamponi, mirtilli, ribes, prugne in piena maturazione e fichi. Le novità però sono i fichi d’india e soprattutto l’uva, sia bianca che nera, vera protagonista del mese; i primi sono frutti deliziosi ricchi di fibre e sali minerali in grado di saziare più a lungo e tenere a bada la glicemia, proteggono lo stomaco, depurano, combattono i radicali liberi e donano energia. Ma la vera regina del mese di settembre è proprio lei: l’uva, amica indiscussa della salute e della bellezza grazie alla presenza di zuccheri direttamente assimilabili, sali minerali, tannini, polifenoli, vitamine del gruppo A e B. L’assunzione di un prodotto sano e controllato permette la degustazione di un frutto essenziale per il benessere del corpo in grado di offrire proprietà antiossidanti e antitumorali; l’uva depura, contrasta i virus, protegge la circolazione ed è di supporto contro l’anemia, inoltre la sua polpa e la buccia possono migliorare la bellezza della pelle.

Da sempre attenta alle esigenze del consumatore, e in linea con le primizie del mese, Coop ha creato la linea Origine che propone prodotti provenienti da filiere controllate e certificate, con focus specifico su legalità, sicurezza, etica per i lavoratori e trasparenza per i consumatori. La linea fior fiore nasce invece da un profondo lavoro di ricerca e selezione di tesori gastronomici italiani e specialità dal mondo. L’attenzione è sulle materie prime utilizzate per ottenere un prodotto finale sano e rispettoso dell’ambiente.

Coop inoltre sta portando avanti una politica di forte riduzione dei pesticidi che mira all’eliminazione di 4 molecole controverse, tra cui il glifosato. Un percorso iniziato 26 anni fa con la raccolta di firme “Disarmiamo i pesticidi”, che prosegue oggi con ciliegie e uva Origine Coop completamente libere dal campo alla tavola dai quattro pesticidi e che in futuro riguarderà ben 35 filiere di ortofrutta.

Anche la linea Origine Coop punta l’attenzione sulla protagonista del mese, l’uva, proponendo un prodotto rinfrescante, gradevole al palato e altamente digeribile. Presente da luglio a dicembre l’uva Origine è disponibile nella variante classica con semi, Italia (acini saporiti, dorati e di forma sferica e buccia croccante e spessa), Vittoria (acini sferici di colore giallo, buccia spessa e una polpa succosa e dolce), Regina (con acini medi dalla buccia dorata e polpa dolce e carnosa con il profumo di moscato), mentre l’uva fior fiore Coop è disponibile nelle varianti Pizzutella (uva dolcissima con grappoli di dimensioni medie, acini allungati di colore giallo intenso) o Apirene senza semi per venire incontro alle nuove esigenze del mercato.

Italiane al 100%, tracciate dal campo al punto vendita, sostenibili per i lavoratori che la coltivano e per l’ambiente, grazie a residui chimici molto inferiori ai limiti di legge (-70%), l’uva Origine Coop e fior fiore sono una scelta eccellente da portare in tavola in questi primi giorni di settembre.

Verdura

Inutile negare che la tavola di settembre potrà ancora contare su moltissime delle offerte estive, il banco della verdura risulterà prodigo di protagonisti cresciuti a suon di caldi raggi solari. Ed ecco che fare la spesa sarà facile grazie alla presenza di: peperoni, zucchine, carote, patate, cipolla, aglio, insalata, cipollotto, ceci, spinaci, tarassaco lenticchie, scalogno, songino, sedano fresco, cime di rapa, finocchi, rapanelli, rucola, fave fresche, erbetta, ortica, fiori di zucca, pomodorini e pomodoro, cetrioli, lattuga romana, cappuccio, lollo, trocadero, fagioli quindi le ultime melanzane. Anche le piante aromatiche riconfermano tutte le presenze stagionali a partire dall’acetosa seguita da alloro, erba cipollina, finocchio selvatico, maggiorana, menta, origano, peperoncino, prezzemolo, rosmarino, salvia e timo, cappero, melissa, basilico e dragoncello. Nuovo ingresso per coste e funghi, in particolare questi ultimi ci faranno compagnia per i primi mesi autunnali sorreggendoci verso la stagione più fredda.

Le coste o bietole da costa sono molto apprezzate per il grande contenuto di minerali presenti, quali sodio, magnesio, potassio e calcio, ma anche vitamine e acqua. Ottime per la salute della pelle, occhi, ossa e della digestione, sono un toccasana contro l’anemia e l’astenia e alleate perfette durante la dieta grazie al basso contenuto calorico. Si consumano esclusivamente cotte, preventivamente sbollentate e poi ripassate in padella, magari tagliate a pezzetti e fatte saltare con aglio, pinoli e peperoncino piccante. Si possono gustare anche al forno con formaggio e cipolla, oppure come ingrediente a sorpresa per morbide torte salate. Esattamente come le coste anche i funghi sono un’importantissima ricarica di sali minerali quali fosforo, potassio, selenio e magnesio, ma anche di vitamine del gruppo B, svolgono un ruolo protettivo nei confronti di ossa, cuore, circolazione e sistema nervoso. Il loro impiego in cucina è vasto e sempre presente tanto da trovare spazio in quasi tutte le ricette, ma è indispensabile saperli riconoscere perfettamente per un acquisto adeguato o per una ricerca nei boschi che risulti sicura senza il pericolo di intossicazioni mortali. Per una ricetta semplice, dopo averli puliti e tagliati a pezzetti, si possono far saltare in padella con olio e aglio, quando saranno cotti sì aggiunge una spolverata di pepe, sale e prezzemolo fresco tritato finemente.