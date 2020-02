La spesa di febbraio: kiwi, rapa e altre chicce di stagione

La spesa di febbraio porta in dono tanti preziosi ingredienti per la tavola invernale: frutta salutare e verdura benefica per la salute, contro i malanni.

La spesa di febbraio ha il gusto della rinascita: superate le festività natalizie, l’abbondanza delle tavole e del gusto ma soprattutto superato gennaio, mese della dieta della remise en forme, è il momento di regalarci qualche sfizio e di approfittare dei mesi invernali per pensare di sfruttare alcune ricette senza avere troppi sensi di colpa. La tavola finalmente viene imbandita sfruttando equilibrio e sobrietà, grazie al valido supporto di molti degli ingredienti che hanno caratterizzato la stagione invernale, offrendo conforto culinario ma anche protezione contro i malanni della stagione.

La spesa di febbraio: la frutta di stagione

I kiwi diventeranno i nostri migliori amici a febbraio: in insalata di frutta o di verdure, con banane e cannella, sono un ottimo alleato contro la fame improvvisa e un’ottima merenda per chi ha bisogno di ricaricare le energie. A fare compagnia ai nostri verdi salvatori ci sono anche

arance

clementine

cedri

pompelmi

limoni

mandarini

mandaranci

mele

pere.

Un mix perfetto per preparare smoothie, spremute salutari, ma anche tantissimi dolci al cucchiaio e torte morbidissime per la tavola e per i bimbi. I limoni, in particolare, sono da tenere in considerazione soprattutto se strizzati di prima mattina e mescolati con dell’acqua tiepida; per depurare l’organismo e iniziare la giornata con il piede giusto. Un ultimo suggerimento, chi non conosce il proverbio “Una mela al giorno toglie il medico di torno?” C’è da aggiungere altro?

La spesa di febbraio: la verdura di stagione

Il banco della verdura non ci è mai sembrato così bello, qualche conferma e tantissime novità. Affacciati e affamati riusciamo a vedere:

bietole

broccoli

carciofi

carote

cardi

cavolfiori

cavoli

cavoli verza

cavolini di Bruxelles

catalogna

cicoria

cipolle

finocchi

indivia belga e riccia

lattuga

patate

porri

radicchio rosso

rape

sedano

spinaci

topinambur.

Tantissime le combinazioni possibili e le ricette in programma, a partire dal carciofo che è una vera e propria fonte di lunga vita. Con pochissime calorie, questa verdura è sono molto gustosa ed ha molte fibre, oltre ad una buona quantità di calcio, fosforo, magnesio, ferro e potassio. I carciofi sono dotati di proprietà regolatrici dell’appetito, vantano un effetto diuretico e sono consigliati per risolvere problemi di colesterolo, diabete, ipertensione, sovrappeso e cellulite. Sono anche molto apprezzati per le caratteristiche toniche e disintossicanti, per la capacità di stimolare il fegato, calmare la tosse e contribuire alla purificazione del sangue, fortificare il cuore, dissolvere i calcoli.

A un passo nella lista delle migliori della stagione ci sono le rape: la sua radice è ricca di fibra, vitamina C, potassio e sostanze contenenti zolfo, che sebbene provochino un po’ di flatulenza, sono utili nella prevenzione dei tumori. Le foglie della rapa, anch’esse commestibili, contengono vitamina A, B e C, potassio e magnesio. Ottima nelle diete dimagranti grazie al basso apporto calorico, in cucina la rapa è molto versatile. Le ricette da sperimentare sono davvero tantissime ma ora il primo passo e correre al supermercato per fare il pieno! Una volta imbandita la tavola, non resta che augurare buon appetito e aspettare il prossimo appuntamento…con la spesa di marzo!