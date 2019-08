La Sardegna vista dallo spazio, nuovo scatto di Parmitano

LA Sardegna vista dallo Spazio nella stupenda immagine di Luca Parmitano, l'astronauta italiano a bordo della ISS.

Parliamo di: Astronomia

La Sardegna vista dallo spazio. Questo il nuovo scatto di Luca Parmitano, che dalla Stazione Spaziale Internazionale ha immortalato la terra sarda mentre un riflesso di luce solare rende uno spettacolo unico. Un nuovo messaggio dall’astronauta italiano, che segue quello ben più preoccupante diffuso alcuni giorni fa in merito agli effetti del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici.

Lo stesso Luca Parmitano ha intitolato lo scatto “Catturata nel riflesso del sole“, a testimoniare la bellezza e l’unicità di tale meravigliosa immagine. La Sardegna emerge dalle acque in tutte le sue forme, con la quasi totale assenza di nubi a consentire lo scatto unico. Un’immagine ottenuta dall’astronauta italiano durante la sua seconda missione nello spazio, da lui stessa definita “Beyond”.

Catturata nel riflesso del sole. / Captured in the sun glint. #MissionBeyond pic.twitter.com/ZGTyGFkqFR — Luca Parmitano (@astro_luca) August 1, 2019

Quello che ritrae la Sardegna “baciata” dal Sole è solo l’ultimo dei suoi messaggi d’amore per l’Italia. Alcuni giorni fa lo stesso Parmitano aveva pubblicato una splendida immagine della “sua” Sicilia. Come detto però non soltanto fotografie che ritraggono le bellezze naturali italiane, ma anche un monito a intraprendere al più presto azioni contro i cambiamenti climatici. Come dichiarato dallo stesso astronauta italiano durante la sua prima conferenza stampa “spaziale” durante la missione Beyond: