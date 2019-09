La Panda 4×4 diventa elettrica con Garage Italia

L'iconica Panda 4x4 di Giorgetto Giugiaro torna in versione elettrica grazie al progetto speciale di Garage Italia di Lapo Elkann.

Parliamo di: Auto elettriche

Torna la mitica Panda 4X4, ma questa volta in versione elettrica grazie a Garage Italia di Lapo Elkann. Dopo la 500 Jolly Icon-e l’atelier ha deciso di puntare sull’iconico modello firmato dalla matita di Giorgetto Giugiaro, che sarà aggiornato solo in alcuni dettagli estetici. La Panda 4×4 Icon-e, questo il nome ufficiale del progetto, sarà realizzata in soli 5 esclusivi esemplari.

Il progetto di restauro e di elettrificazione prevede la rimozione del motore termico e l’installazione di un powertrain elettrico. Non ci sono precisi dettagli tecnici, ma il pacco batteria integrato dovrebbe consentire un’autonomia di circa 100 KM. La velocità massima che potrà raggiungere l’auto elettrica è di circa 115 km/h. La ricarica è affidata a una presa di tipo 2 che sarà collocata sotto il classico sportello del carburante. Non è prevista la ricarica rapida. Un completo pieno di elettroni richiederà dalle 3 ore sino alle 8 ore se si ricaricherà da una colonnina o da casa.

Tutte le Panda 4X4 che saranno “trasformate” saranno completamente revisionate e riverniciate. Le diverse colorazioni sono state sviluppate insieme a BASF R-M. La Panda 4×4 Icon-e monterà i pneumatici estivi BFGoodrich gamma Touring e i pneumatici Kormoran nella versione invernale.

I 5 esemplari saranno svelati uno per volta e racconteranno la personalità dei futuri proprietari, ma anche la capacità di una semplice city car di rendersi protagonista in ogni situazione. Il primo è la Panderis, caratterizzato da un colore bordeaux. Al suo interno presenta i pannelli porta e l’iconico cruscotto a marsupio foderati con la tela ritorta 4 capi.

Dopo questo primo modello arriveranno la Pandoro, realizzata dal designer Marta Ferri, la Pand’Art, realizzata da Arthur Kar de L’Art de L’Automobile, la Pandina Jones, disegnata da Car&Vintage e la 00Panda, il cui nome fa ben capire che sarà ispirata al mondo degli agenti segreti.