La luce blu di tablet e telefoni potrebbe danneggiare lo sperma. Nella vita di tutti i giorni siamo abituati ad utilizzare compulsivamente device elettronici senza sapere che questo potrebbe influenzare la nostra vita in maniera permanente. Secondo uno studio di un team di ricercatori dello Sleep and Fatigue Institute del Centro Medico Assuta di Tel Aviv potrebbe avere conseguenze impreviste. Utilizzarla in maniera continuativa potrebbe avere un’influenza sulla nostra vita sessuale .

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.