La sindrome dell’autoproduzione di birra è una rara patologia in cui vengono prodotte quantità di etanolo mediante fermentazione endogena degli amidi all’interno del sistema digestivo, ma all’interno della vescica non era mai successo. Il suo è stato il primo caso nella storia di produzione di etanolo nell’apparato urinario; la questione è stata approfondita dagli esperti e poi pubblicata dalla rivista Annals of Internal Medicine :

Arriva da Pittsburgh (in Pennsylvania) la storia incredibile di una donna a cui dopo diverse analisi è stata riconosciuta una rara patologia a causa della quale all’interno della sua vescica veniva prodotto alcool . La donna soffriva di cirrosi epatica e si trovava in lista di attesa per un trapianto di fegato; dalle analisi non risultava etanolo in circolo nel sangue, mentre quelle delle urine sì.

