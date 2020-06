La dieta di Beatrice di York: come tornare il forma per il matrimonio

La rivista britannica Hello! ha rivelato il regime alimentare della principessa per mantenersi in forma in vista del matrimonio.

Un regime alimentare studiato per perdere peso e tornare in forma per il matrimonio con l’italianissimo Edoardo Mapelli Mozzi: Beatrice di York, su consiglio di Gabriela Peacock, sua amica e nutrizionista molto popolare a corte, sta seguendo una dieta molto particolare per fare bella figura nel suo grande giorno! L’esperta, 40 anni, nutrizionista delle star, ha un curriculum da fare invidia, se non altro per il fatto che sia Harry che Eugenia si sono rivolti proprio a lei per arrivare all’altare in forma perfetta con ottimi risultati!

Il mantra è semplicissimo: “Colazione da re, pranzo da regina e cena da povero”: ma cosa significa nel pratico? Gabriela consiglia di iniziare ogni nuova giornata con un pasto molto ricco, in grado di farci arrivare fino a pranzo: bisogna diversificare e la principessa alterna un buon porridge con granola con yogurt privo di zuccheri, o anche uova e verdure, pane di segale o frutta. A pranzo è la volta di carni bianche, pesce o tofu, accompagnati da verdure e carboidrati integrali come quinoa, riso o patate dolci. A merenda la principessa si concede qualche proteina come cubetti di formaggio con frutta, uno yogurt, una manciata di semi e noccioline, o verdure crude e hummus. Infine a cena un pasto piuttosto insipido con scelta tra pesce, tofu o carni bianche, accompagnate da verdure al vapore. Il risultato? Da calcolare solo sulla linea d’arrivo! Arrivederci all’altare sua maestà.